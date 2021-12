Bra, Palazzo Garrone si colora di viola per i diritti dei disabili

Il 3 dicembre 2021 ricorre la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, ricorrenza istituita nel 1992 dall’ONU come occasione per ribadire il diritto universale a prendere parte attivamente ad ogni ambito della vita sociale.

Come da tradizione, anche Bra aderisce all’iniziativa e per l’occasione, nelle serate di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 dicembre, Palazzo Garrone si tingerà di viola, il colore associato in tutto il mondo alle battaglie in favore dei diritti delle persone con disabilità. Anche quest’anno lo slogan rimane lo stesso: “Un giorno all’anno tutto l’anno”.