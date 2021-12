Confcommercio non ha dubbi: "La rigenerazione urbana è opportunità per costruire la Città del Futuro"

Assessori, presidenti e direttori di Ascom delle sette sorelle, il Presidente della provincia di Cuneo Federico Borgna e la Camera di Commercio di Cuneo con il Segretario generale Patrizia Mellano, presenti ieri al convegno organizzato da Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo presso la sua sede sul tema della rigenerazione urbana e distretti del commercio, per ascoltare l’Arch. Alberto Marchiori, referente confederale sulla rigenerazione urbana e nel Cese, Comitato Economico Sociale Europeo, a Bruxelles.



“La presenza qualificata al convegno di ieri – afferma Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – testimonia la bontà l’attività da noi svota sull’argomento e l’impegno profuso in collaborazione con le Amministrazioni comunali per la partecipazione ai bandi regionali relativi ai distretti del commercio”.



Nella sua relazione, Marchiori, tra i vari spunti lanciati alla platea presente, ha affermato come non sia sufficiente per i Comuni progettare senza valutare attentamente quali attività ospitare in questi spazi.



“Nel suo intervento – conclude Chiapella – Marchiori ha anche presentato la proposta del Corso di Formazione 2022 “Pnrr, rigenerazione urbana e politiche del commercio”, i cui contenuti sono stati molto apprezzati dai presenti, in partenza nel prossimo gennaio”.