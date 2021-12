Cuneo, quartiere San Paolo parte con le celebrazioni natalizie: si cercano addobbi per l'albero di comunità

Come da tradizione le feste iniziano con l’addobbo di un albero e così sarà anche nel quartiere San Paolo. All’interno del centro commerciale di via L.T. Cavallo troverete un albero di legno, per ora spoglio, e una scatola con l’invito, a chiunque passa di lì, a donare uno o più addobbi per l’albero di Natale del quartiere. Gli addobbi verranno raccolti fino a venerdì 10 dicembre, giorno in cui verranno posizionati sull’albero e nel pomeriggio dalle ore 16 in poi ci sarà un momento inaugurale per dare avvio alle festività nel quartiere.



Chiunque potrà regalare all’albero un addobbo o un biglietto di auguri o un desiderio da mettere sull’albero. All’interno del centro commerciale ci sarà una postazione per la raccolta degli addobbi e una scatola con i biglietti di auguri e desideri da compilare.

Nel mese di dicembre ci saranno poi alcuni momenti laboratoriali per grandi e piccini per realizzare addobbi e pensieri di Natale.



Da martedì 7 dicembre per tre incontri, con la disponibilità di Sabino, cittadino volontario del quartiere San Paolo, verrà realizzato un laboratorio di book folding, una tecnica per piegare le pagine di un libro in modo da trasformarlo in un nuovo oggetto di arredo, per la creazione di un piccolo pensiero di Natale. Il laboratorio, ad iscrizione gratuita con possesso di green pass, si terrà martedì 7, 14, 21 dicembre dalle ore 20,30 alle 22,30 presso il centro incontro comunale (centro anziani) di San Paolo, in via L.T. Cavallo 11. E’ necessaria l’iscrizione contattando Gabriele Farina al cell. 327 691 8662.



Giovedì 9 dicembre dalle ore 16 alle 17.30 le Officine Creative si trasformano in un laboratorio per la creazione di tanti piccoli mandala da trasformare in addobbi per l’albero di Natale. Il laboratorio di svolgerà nell’area antistante il centro commerciale (dedicato ai bambini dai 10 anni in su).



Mercoledì 15 dicembre dalle 16 alle 17,30 in collaborazione con il progetto “Il cerchio allargato”, ci sarà un laboratorio per la creazione di addobbi natalizi, dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, sempre nell’area antistante il centro commerciale.



Ma non finisce qua: altre iniziative verranno proposte nel mese di dicembre in collaborazione con le realtà del territorio.