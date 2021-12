Elezioni Provinciali: un seggio ad Alba per agevolare il territorio

Due seggi a Cuneo ed uno ad Alba per le elezioni del consiglio provinciale che si terranno il 18 dicembre (Leggi articolo). Come sappiamo i rappresentanti non sono più votati dalla popolazione ma direttamente dai politici delle varie amministrazioni comunali.

Alba è riuscita ad ottenere lo spostamento di un seggio nel proprio Municipio per poter permettere al territorio una sede logisticamente più comoda. Gli altri due seggi sono nella sede del Centro Incontri della Provincia di Cuneo in Corso Dante 41 a Cuneo.



Un risultato ottenuto grazie alla sollecitazione di Lorenzo Barbero, consigliere comunale di Alba, accolta dal sindaco e dall’amministrazione comunale. «Un lavoro di squadra che ha permesso di ottenere un grande risultato per la nostra città e per tutto il territorio albese, dichiara Lorenzo Barbero. Siamo riusciti a spostare un seggio sul nostro territorio per agevolare il diritto di voto di molti amministratori locali albesi. La scelta iniziale della Provincia di concentrare tutte le sezioni di voto nel capoluogo ci è sembrata da subito una scelta molto penalizzante per la nostra zona, in quanto la nostra provincia è la quarta provincia italiana per estensione geografia arrivando a quasi 7000 km². Questo sicuramente non avrebbe incentivato molti “grandi elettori” a recarsi alle urne dovendo affrontare nel migliore dei casi un’ora di tragitto. Ora che una sezione di voto sarà allestita nel comune di Alba confidiamo in una importante partecipazione da parte di tutti i sindaci e consiglieri comunali del nostro territorio».