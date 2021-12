"Occhio alle truffe": i Carabinieri di Bra incontrano la cittadinanza

"Occhio alle Truffe!". Questo il titolo scelto per l’iniziativa che nei prossimi giorni vedrà i Carabinieri della Compagnia di Bra incontrare la popolazione in due appuntamenti pubblici, per prevenire furti e raggiri.



Gli incontri, aperti a tutta la cittadinanza con ingresso gratuito e rivolti in particolar modo alle persone anziane, sono in programma nei pomeriggi di giovedì 9 dicembre (alle 14.30 al Centro di Incontro di Pollenzo) e di mercoledì 15 dicembre (alle 15 all’Auditorium “Giovanni Arpino” di Largo della Resistenza).



Durante gli incontri, promossi dal Comune in collaborazione con la locale Compagnia Carabinieri, verranno forniti elementi e consigli per difendersi, prevenire spiacevoli episodi e vivere con maggior sicurezza, in casa e fuori.



Per partecipare agli incontri è necessario essere muniti di Green Pass. Maggiori informazioni al numero 0172/438.238.