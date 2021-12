Scuola e Covid-19: ad Alba alcune classi in quarantena

Scuola e Covid19: ad Alba la situazione è monitorata soprattutto nelle scuole primarie. L’aumento generale dei casi ha colpito anche la fascia dei piccoli studenti. Il numero dei positivi è leggermente cresciuto in tutti gli istituti ed alcune classi sono state chiuse.

Abbiamo fatto il punto con Elisa Boschiazzo, assessore comunale di Alba con delega all’istruzione: «Purtroppo ci sono alcune classi chiuse in tutte le scuole primarie della città. Non creiamo allarmismo anche perché i bambini positivi sono in quarantena a domicilio e non è necessaria l’ospedalizzazione. In questa fase l’Asl sta monitorando in base ai protocolli di sicurezza e, per ora, nessuna scuola rischia la chiusura completa, con la didattica che, per la maggior parte delle sezioni, va avanti in presenza.

Con il via libera dell’AIFA alla vaccinazione anche per questa fascia d’età su tutto il territorio nazionale, si continua a contrastare ulteriormente la pandemia che, nella nostra zona, è comunque sotto controllo. Martedì 7 dicembre avremo un importante incontro con l’Asl, nella persona del dott. Massimo Veglio, durante la riunione della IVª Commissione».