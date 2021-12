Va a vaccinarsi con un braccio in silicone, Cirio: "Gesto che offende la sanità piemontese" [VIDEO]

“Il caso di Biella farebbe sorridere, ma non c'è niente da sorridere. Anzi la situazione è molto grave perché questo gesto offende la serietà del sistema sanitario piemontese, primo in Italia per capacità vaccinale e per terze dosi fatte ai cittadini piemontesi”.

È quanto dichiara il presidente della Regione Alberto Cirio sul caso del cinquantenne che ieri sera (giovedì 2 dicembre) si è presentata in un centro vaccinale di Biella con un avambraccio finto in silicone, pensando di poter ingannare gli operatori sanitari, raggirare il sistema e ottenere così il Green Pass senza aver realmente fatto il vaccino.