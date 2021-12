A.C. Bra: Serie D, esperienza in difesa e in mediana con Alessandro Marchetti

Esperienza al servizio dell'A.C. Bra.

La società giallorossa comunica di aver raggiunto l'accordo per le prestazioni calcistiche di Alessandro Marchetti. Classe 1988 e nativo di Livorno, in grado di ricoprire tutti i ruoli difensivi e quello di mediano. Dopo aver militato nel Settore Giovanile degli amaranto livornesi, ha indossato le maglie di Casale (Serie D), Carrarese, Legnano, Lucchese e Alessandria nei professionisti, Botev Vratsa (Serie A in Bulgaria), Alashkert Yerevan (Serie A in Armenia), Savona e il Tuttocuoio nuovamente nel professionismo italiano; in Serie D, esperienze al Ponsacco, Sanremese, Forlì, Recanatese, Fc Messina e Giarre.

Marchetti si è unito ai suoi nuovi compagni ed è a disposizione di mister Roberto Floris.