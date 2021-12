Abusò di una minorenne nel bagno di un locale in Val Varaita, condannato

È stato condannato a una pena sospesa di 1 anno e 10 mesi di reclusione un uomo, di origini marocchine, imputato al Tribunale di Cuneo per violenza sessuale nei confronti di una minore. L’episodio è avvenuto nel 2019 all’interno di un locale sito in un comune della Val Varaita.

La vittima, quella sera, parte offesa nel procedimento, ha sostenuto di essere stata palpeggiata nel bagno di un bar dall’adulto, suo conoscente. “Quella sera abbiamo consumato alcolici”, ha riferito la giovane.

Di contro, l’imputato ha sostenuto la propria innocenza: “Mi ero acceso uno spinello in bagno e lei mi aveva chiesto di fumarlo insieme. Nient’altro. Non sapevo fosse minorenne, avevo bevuto. Io e il suo fidanzato, arrivato dopo, abbiamo discusso e lei si è messa a piangere. L’ho contattata su Messanger per chiederle di ritirare la querela”.

A testimoniare, un militare fuori servizio che quella sera, presente nel locale, ha riferito di aver visto la parte offesa molto agitata dopo essere uscita dal bagno.