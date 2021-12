Dal Politecnico di Torino il cordoglio del rettore: “Vicini alla famiglia di Davide”

“Davide Giri è stato uno studente brillante del nostro Politecnico e, come molti dei nostri laureati migliori, aveva scelto di continuare a studiare all’estero in una prestigiosa università come la Columbia University".

Lo ha detto il rettore dell’ateneo torinese Guido Saracco, dopo l’omicidio dello studente cuneese avvenuto a Ney York.

"Siamo costernati per la tragica morte del nostro ex allievo e vicini alla sua famiglia e ai compagni di studi che lo hanno conosciuto nelle nostre aule e che adesso ne piangono la scomparsa", ha aggiunto Saracco.