I migliori regali di Natale per i vostri dipendenti e clienti

Natale si avvicina e si avvicinano le strenne! Non vorremmo sembrarvi il Grinch, ma sapevate che anche un regalo potrebbe tornare utile per gli affari? No, non è cinismo, è senso degli affari: nelle prossime righe capiremo meglio come delle borse di tela, per esempio, possano strappare un sorriso di gioia ai vostri dipendenti, ai vostri clienti e anche aiutare gli affari di tutta l'azienda.

Non ci credete? Non vi resta che continuare a leggere per scoprirne di più, senza dimenticare un mantra fondamentale: minima spesa, massima resa.



A Natale la tua azienda regala il suo logo

Se avete la fortuna di avere un logo che possa attirare l'occhio, ecco che non dovrete far altro che stamparlo su quanti più gadget personalizzati possibile e distribuirlo.

Il percorso di questi oggetti pare essere stato un po' troppo accidentato dal Covid, dato che i luoghi d'elezione di questa proficua distribuzione erano, spesso, le fiere. Fiere che, come evidentemente sappiamo, non sono certo state all'ordine del giorno in questi ultimi anni: ma i gadget restano importantissimi, come strategia di marketing a basso costo.

In che modo questi oggetti potrebbero tornarci utili, però? Per rispondere a questa domanda, vogliamo proporvi un esempio: immaginate di aver visto, per mesi, un vostro amico venire in gita (o dove volete!) con uno zaino personalizzato con un logo aziendale. Magari avete anche chiesto di che azienda si tratti, oppure sta proprio scritto sullo zaino e non avete bisogno di fare domanda alcuna. Bene, immaginate ora di aver bisogno dei servizi di un'azienda che abbia a che fare col ramo di quella che si porta sulle spalle il vostro amico: a chi vi affiderete? Del resto, se il vostro amico già ha fatto affidamento su di loro, qualcosa vorrà pur dire, giusto?

Ecco, così funziona la fidelizzazione: far girare un logo il più possibile, in tutti i modi che possiamo.

Se la vostra domanda ora riguarda il costo, sappiate che non parliamo di investimenti a molte cifre: online vi sono servizi che, una volta consegnato il logo, sono in grado di stamparvelo su praticamente qualsiasi supporto, garantendovi una scelta che definire vasta è decisamente dire poco. Parliamo di professionisti come quelli di Promotionice Italia: sul loro sito vedrete un ventaglio di possibilità davvero unico. Zaini, portachiavi, occhiali da sole, borracce e chi più ne ha più ne metta.

Troverete senza dubbio il regalo perfetto per i vostri dipendenti e per i vostri clienti più affezionati: un regalo strappa sempre un sorriso, sapere che la vostra azienda pensa a loro in una ricorrenza tanto speciale eintima come il Natale non potrà che fare del bene ai vostri affari.



Non ci resta che augurarvi di trovare gli oggetti giusti per la vostra strategia e di augurarvi di passare le feste in modo sereno: di certo i vostri clienti si ricorderanno di voi l'anno prossimo, quando dovranno scegliere se affidare il lavoro a qualcuno che si è preoccupato di far loro un regalo oppure a un'azienda sconosciuta.

Viva il marketing e viva le strategia super vincenti a basso costo!