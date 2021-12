“Eccellenze del Piemonte in vetrina” al ristorante "Il Grill del Lovera" di Cuneo [VIDEO]

Ha chiuso in bellezza a Cuneo ieri sera, giovedì 2 dicembre, la serie di cene di alta cucina di “Eccellenze del Piemonte in vetrina”.

E’ il ristorante Il Grill del Lovera, già celebre per i suoi menù di decisa impronta piemontese legata alle stagioni e alle tradizioni, a mettere all’opera accanto allo chef di casa Gino Pitanti alcuni dei più rinomati membri dell’Unione Cuochi in Granda: Daniela Marchisio dell’Osteria “Senza Fretta” di Cuneo, Luca Politano del “Politano” di Boves, Patrizia Chiesta e Andrea Amedeo de “La Meiro” di Castelmagno, Giovanna Tesio e Antonio Ietto dello “Chalet Rosso” di Prato Nevoso, Giampiero Vivalda dell’“Antica Corona Reale” di Cervere. Nel menù, abbinati al Tartufo bianco d’Alba, spiccano polenta di mais e castagne, fonduta di Toma Piemonte, carne e lingua di Fassona, zabaione al Moscato d’Asti e dessert alla nocciola. Vini della Cantina Clavesana: Alta Langa DOCG, Dogliani DOCG, Barolo DOCG 2016, Moscato d’Asti DOCG.

Il progetto “Eccellenze del Piemonte in vetrina” è promosso dalla Regione Piemonte, inserito nella programmazione della 91a edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e realizzato da VisitPiemonte - Regional Marketing and Promotion, l’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, le Agenzie Turistiche Locali piemontesi e le Enoteche Regionali. In collaborazione con ATL del Cuneese.