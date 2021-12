L'oroscopo di Corinne: la settimana dal al 10 dicembre

ARIETE: Non sarà facile penetrare nei vostri pensieri… Meglio quindi eludere provocazioni, insinuazioni né controbattere alle vostre stizze… Passate le strabuzzanti lune tornerete come prima… Anche se il trigono di Saturno favorisce delle realizzazioni meglio andarci piano nel collocare sul piedistallo un soggetto: potreste prendere un abbaglio! Simultaneamente preventivate un incontro speciale, una sorpresa familiare, una scorpacciata in compagnia e una folata di allegria.

TORO: Confidate nell’indulgenza di qualche stellina al fine di accostarvi al Natale in maniera positiva al di là di quelle ansie che spesso vi hanno accompagnato in un 2021 abbastanza complicato. Una delusione bussa alla porta ma nel contempo una bella soddisfazione ve la toglierete alla faccia di chiunque abbia importunato o si sia creduto onnipotente… Rivedrete un’amica, vi sdebiterete di un favore, un’iniziativa darà frutti succulenti e comincerete vestire la casa con natalizi ornamenti.

GEMELLI: Fa ansimare l’opposizione del novilunio atta a innervosire, avvertire una certa fiacca o non sapere cosa riservino le prossime festività! Beh grazie ad un appoggino della beffarda sorte vedrete risolversi una delicata questione ritrovando quella spensieratezza smarritasi nei meandri di una grottesca realtà. Un battibecco domestico inoltre sta per bussare alle porte e pure il lavoro impensierirà. Domenica concitata o scombinata e regalini da acquistare per l’ormai vicino Natale.

CANCRO: Un dubbio vi porterà a complicare anche ciò che è semplice e non ne cavate un ragno dal buco rivolgetevi a dei consulenti e vi tranquillizzerete. Conti e portafoglio segnano rosso però rinverrete un escamotage per far un po’ levitare le entrate… Emergono pure delle arrabbiature sul lavoro, un tipo a cui parlare chiaro e un comunicato strampalato. Se in procinto di allestire l’alberello sappiate che avvolgerlo con del filo argentato propizierà chi si reputa scalognato…

LEONE: State ultimando un anno impegnativo, caratterizzato dalla severa opposizione di Saturno ma adesso, pur dovendovi accontentare di ciò che passa il convento, gioirete per un evento e vi caverete un bel fardello. Per non ritrovarvi all’ultimo momento a correre a destra e a manca, pianificate le strenne da distribuire senza scordare di includere nella lista un dono per una persona speciale. Il vostro sarà veramente un Natale singolare e per sapere in che senso non vi resta che aspettare.

VERGINE: Tra sbuffi, apprensioni e tensioni la settimana scorrerà così velocemente dal non accorgervi nemmeno delle mille faccende da sbrigare entro Natale ma poiché la fretta è sempre una pessima alleata imparate a prendere la vita con filosofia e dedicate i ritagli di tempo al sollazzo e all’intimità. Una risposta non tarderà ad arrivare e una delicata questione si delineerà. Qualcuno vi sta preparando un omaggio impensato e lo stupore, nel riceverlo, sarà quasi assicurato!

BILANCIA: Dicembre: mese di presepi, paeselli illuminati, frettolosi passanti, abeti rivestiti e valori sdruciti… Per quanto vi concerne dondolate in una fase di stallo in attesa di miglioramenti non tardanti a giungere: quindi niente bronci e su col morale…Qualche cruccio lambirà il settore operativo, materiale o personale ma anche qui la spunterete! Fattibili dei bei combini, una frettolosa e freddolosa corsa ai regalini e un congiunto da sostenere in una scelta delicata ma fortunata.

SCORPIONE: Forza e coraggio perché se i mesi scorsi son stati opprimenti pian piano risalirete la china ricostruendo i fragili cocci di una serenità minata da eventi avversi oppure potete mirare all’impossibile con la certezza di riuscire in un intento. In luoghi affollati rammentate di sorvegliare borsa e portafoglio onde scagionare un furtarello! Tratterete con gente ottusa o che vuol sapere tutto senza capire niente e tra venerdì e lunedì vi accadrà qualcosa di strano. Sorprese da amici.

SAGITTARIO: Se fidarsi è bene non fidarsi è più confacente in un periodo dove tutto sembra essere così confuso ed incerto… Sul fronte privato o in famiglia vi sarà un po’ di parapiglia a cui rimediare col dialogo, la fiducia, il rispetto… Il sestile di Giove invece favorirà trepidazioni, guai scampati, vie d’uscita a vecchi tormentoni e tenere emozioni. Poi il vostro compleanno sarà speciale con quella bella Luna nuova che il 4 dicembre si forma nella vostra costellazione.

CAPRICORNO: Siete dei testoni che non si arrendono lottando al fine di tagliare i traguardi ambiti alla faccia del virus aleggiante e di un’economia penalizzante. Ciò vi rende merito anche perché a forza di picchiare sul medesimo tasto porterete a termine ciò che avevate tralasciato. In amore per i single si apriranno inediti sipari mentre le coppie consunte pianteranno su uno zibaldone. Se la fortuna volete attirare appendete già sin d’ora dell’agrifoglio nel focolare.

ACQUARIO: Apprestatevi ad una settimana capricciosa e voluttuosa nel corso della quale converrà non dare nulla per scontato, contenere la stizza, affrontare a testa alta le persone e i problemi, programmare minuziosamente le giornate al fine di non trovarvi verso Natale spossati, stressati, con la testa pesante e fumante… Qualcheduno vi farà arrabbiare ma guardate, ignorate e degli stolti non vi curate mentre una missiva vi stupirà… Siate prudenti sulla strada specie in caso di maltempo.

PESCI: Inizia il conto alla rovescia e fare un bilancio dei mesi trascorsi rendesi tassativo al fine di sistemare sospesi, perfezionare ciò che sta a cuore, obliare un momento nero, iniziare a bilanciare un settore incline ad impennate. Invito da non declinare: alla fin fine chi ve lo ha esposto vi farà divertire. Degli accadimenti avranno parecchio da insegnare mentre in ambito amichevole meglio fare una cernita e tenere accanto soltanto chi ha dimostrato di meritare la vostra fiducia.

Con la speranza che le stelle ci guidino in questo incerto terreno cammino…