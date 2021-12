Per le elezioni provinciali Borgna dispone due seggi a Cuneo e uno ad Alba

“In considerazione del riaggravarsi della situazione pandemica, con previsioni di imminenti restrizioni precauzionali alla mobilità delle persone in alcune regioni italiane. Valutato opportuno, onde evitare inutili assembramenti nella giornata del voto, prevedere il decentramento di un seggio nell’area albese, in modo da suddividere il territorio provinciale in due aree, per ridurre gli spostamenti necessari all’esercizio del voto”.



Questo quanto contenuto nel decreto che il presidente della Provincia Federico Borgna ha firmato ieri a proposito delle modalità di voto per l’elezione dei 12 componenti il Consiglio Provinciale in calendario per sabato 18 dicembre dalle 8 alle 20.



I seggi saranno dunque tre: due a Cuneo, presso la sede della Provincia, e uno – questa è la novità – nel municipio di Alba.



Al termine delle operazioni di voto le urne verranno sigillate e lo spoglio inizierà il mattino successivo, domenica 19 dicembre, alle 8.30 in ciascuno dei tre seggi.



Di seguito l’allegato con il riferimento ai seggi dei 247 Comuni della provincia.