Stefano Gemello confermato segretario del circolo fossanese del Partito Democratico

La vita democratica di un partito politico passa necessariamente attraverso il rinnovo delle cariche, ed il Partito Democratico, nella serata del primo dicembre, alla presenza di numerosi iscritti, ha celebrato il suo Congresso nella Sala dell’Hostello Sacco, a Fossano.

Il segretario uscente, Stefano Gemello, ha introdotto i lavori congressuali ringraziando il Circolo per la collaborazione di questi quattro anni, sottolineando l’unicità del PD come partito che ancora crede nel confronto e nella partecipazione collegiale dei suoi militanti, celebrando i congressi ai vari livelli, dal locale al nazionale, per eleggere i propri rappresentanti.

Un chiaro segnale del legame e del sostegno tra i diversi ambiti è stata la partecipazione alla serata, in collegamento audio e video, del segretario regionale Paolo Furia, dell’assessora al lavoro del Comune di Torino Gianna Pentenero, e del futuro segretario provinciale Mauro Calderoni, sindaco di Saluzzo, che hanno portato il loro saluto e contribuito al confronto ed alla riflessione su temi locali e del territorio.

L’assemblea ha poi eletto i sei delegati all’assemblea Provinciale, nelle persone di Ivana Borsotto, Lorenzo Cassine, Maria Teresa Cavaglià, Stefano Gemello, Paolo Lingua e Rosita Serra, ed ha riconfermato Stefano Gemello come segretario del Circolo cittadino.