Betty e Flora: due cucciolone dolcissime in attesa di adozione

L’Associazione nazionale protezione animali e ambiente - A.N.P.A. Sezione di Alba, Langhe e Roero oggi vi presenta Betty e Flora.



Betty è una cagnolina di circa 9 mesi, taglia media contenuta. Trovata completamente bagnata mentre cercava riparo davanti ad un garage. In tanti l’hanno vista ma non si sono fermati, fino a quando una ragazza l’ha soccorsa e le ha offerto un riparo. Betty ha un carattere vivace essendo ancora cucciola, molto buona e socievole.



Flora è un simil labrador di circa 8 mesi, bellissima e dolcissima.

Da quando è nata nessuno si è occupato di lei e le ha insegnato qualcosa. Nonostante ciò, in pochissimo tempo ha imparato ad andare al guinzaglio e a comportarsi molto bene in svariate circostanze. Ha un carattere molto tranquillo ed equilibrata: aspetta una famiglia che la accolga.





Per informazioni e adozioni:

Cesare 335 8129997 - Claudia 3429494758

Pagina Facebook: Anpa Alba Langheroero