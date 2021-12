Volley A1F, passa per Casalmaggiore il campionato di Cuneo. Spirito: "Dicembre mese cruciale" (VIDEO)

Casalmaggiore e Busto Arsizio in trasferta, ma anche due partite consecutive in casa: Bergamo il 12 e la settimana successiva Perugia. Passerà attraverso queste 4 partite di dicembre, che chiuderanno il girone di andata ed assegneranno 8 posti per la Coppa Italia, il destino della Bosca San Bernardo Cuneo. A fine mese la squadra di coach Pistola scoprirà davvero il proprio valore. Ora non ci sono più scuse: il ciclo "di fuoco" con le grandi è alle spalle e il calendario pone le Gatte di fronte a dirette concorrenti da battere. Ma si potrà vincere anche con Busto, se Cuneo giocherà come sa fare.

Primo step domenica prossima (ore 17) al PalaRadi di Cremona, teatro delle gare interne del VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore.

A presentare la sfida il libero della Bosca San Bernardo, Ilaria Spirito, che traccia un punto sul percorso di Cuneo in campionato : "Novembre è stato un mese complicato. Credo che abbiamo raccolto qualcosa, ma non abbastanza. Viste le condizioni delle squadre che abbiamo affrontato, qualche punto in più si poteva fare".

Parte dunque da Casalmaggiore il nuovo campionato delle biancorosse? "Di sicuro dicembre sarà un mese cruciale. Vogliamo esserci nella griglia della Coppa Italia ed ora l'ultimo posto disponibile è proprio occupato da Casalmaggiore, a 4 lunghezze da noi. Avremo tre scontri diretti, fondamentali, nei quali dovremo spingere a mille per raggiungere l'obiettivo".

Circa l'avversario, Ilaria lo presenta così: "Casalmaggiore è una squadra nuova, con giocatrici senza grande esperienza in serie A, ma con tanto entusiasmo. Battuta e difesa saranno importanti: dovremo partire di lì ed aggredirle in attacco: ne siamo capaci".

Nel video di seguito, l'intervista completa ad Ilaria Spirito.