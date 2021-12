Volley A2/F: Questa sera ritorna “TimeOut”! Beatrice Molinaro, Josephine Obossa ed Emiliano Giandomenico ospiti della 9ª puntata

Questa sera alle ore 21 nuovo appuntamento con “TimeOut”, il format sul Campionato di volley femminile di Serie A2. Il titolo della 9^ puntata è “Al giro di boa”. Domenica si disputerà l’ultima giornata di andata della regular season. Il turno di campionato, inoltre, regalerà la super sfida tra la Cda Talmassons e la Lpm Bam Mondovì, rispettivamente prima e seconda nel girone B.

Un’ultima giornata che decreterà anche lo scacchiere della nuova edizione della Coppa Italia. Ospite in studio l’esperta centrale della Lpm Bam Mondovì Beatrice Molinaro. Nel corso della puntata sono previsti i collegamenti con l’opposto della Cda Talmassons, Josephine Obossa e con l’allenatore dell’Assitec Sant’Elia Emiliano Giandomenico, prossima avversaria della Futura Volley Giovani Busto Arsizio.

E poi ancora le interviste con Matteo Bibo Solforati (Lpm Bam Mondovì), Giulia De Nardi e Cristiano Mucciolo (Tecnoteam Albese Como), Matteo Lucchini (Futura Busto Arsizio), Dino Guadalupi (Hermaea Olbia), Michele Marchiaro e Vittoria Prandi (Eurospin Ford Sara Pinerolo). “TimeOut” viene trasmessa in home page e su Facebook di Targatocn.it (per la provincia di Cuneo), PiazzaPinerolese.it (Per l’area del Pinerolese) e Informazioneonline.it (per l’area di Busto Arsizio).