Premiati gli atleti dello Sci Club Valle Stura del progetto “Atleti Domani”

Mercoledì primo dicembre presso il Teatro parrocchiale di Demonte si è tenuta l’assemblea dei soci dello Sci Club Valle Stura con la premiazione degli atleti del progetto “Atleti Domani” dell’Unione Montana Valle Stura per i risultati ottenuti nella stagione passata.

Durante la serata sono stati premiati Alberto Piasco, vincitore della Coppa Italia Civili, Samuele Giraudo, campione italiano Sprint Under18 e Paolo Milano del Comitato Alpi Occidentali.

Lo Sci Club Valle Stura che attualmente conta 60 tesserati che praticano sci di fondo e biathlon dalla categoria Baby Sprint alla Under20 provenienti da tutta la valle, porta aventi il progetto “Atleti Domani”.

Lo scopo dell’iniziativa è di sostenere attraverso borse di studio e rimborso spese gli atleti che fanno parte del Comitato Alpi Occidentali, oltre a un rimborso spese sul trasporto per le famiglie dei piccoli atleti in avviamento all’agonismo.

All’incontro hanno partecipato anche Loris Emanuel, presidente dell’Unione Montana e Sabrina Rocchia, Presidente dell’Assemblea dei Sindaci della valle Stura. Durante la serata, rispettando le norme di sicurezza, sono state consegnate anche le targhe di ringraziamento alla Fam. Ghibaudo Olivo, alla Sig.ra Elena Regis e allo Studio Meinero Rag. Cristina per il contributo dato allo Sci Club per l’acquisto di materiale sportivo per i ragazzi.