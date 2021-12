Volley B2 femminile: VBC Savigliano vince e si mantiene ai vertici del campionato

Era il match di cartello della 7a giornata del campionato Nazionale di B2 femminile. Ascot Labormet To Play e VBC Officine Savigliano, in questa prima metà del girone di andata, sono sotto la luce dei riflettori per i risultati ottenuti e per la posizione di classifica molto positiva. Gara posticipata di qualche giorno per via dell’indisponibilità dell’impianto torinese.

Per la VBC Officine Savigliano, unica assente Soffientino per indisponibilità, rosa al competo per le locali.

Poteva trattarsi di un remake dello scontro playoff di serie C, anche se la Società locale già militava in B2 con la prima squadra, ma parte della rosa è composta dalle migliori della B2 e le migliori della C della passata stagione. Così comunque è stato.

Le due formazioni si danno battaglia da subito e si viaggia appaiati con Torino che prova a strappare a metà set sul 14-10, massimo vantaggio. Galletto & C. recuperano lo strappo e mettono la testa avanti sul 19-20 e sul 20-22 con un bell’attacco di Castellano in parallela che lascia presagire un fine set di marca cuneese. Le locali non mollano e passano subito a condurre con Bosso sugli scudi (23-22) ma la lotta continua. 23 pari, 24 pari grazie anche ad Herrnhof che sbaglia prima un attacco e poi un servizio. Silvia Olocco per la VBC mura Bosso e si crea un set ball. La stessa Bosso non ci sta e con due ace chiude il primo parziale (29-27).

La gara si fa in salita per le saviglianesi ma è interessante capire la tenuta della formazione di coach Porello che prova a cambiare. Brunfranco e Castellano da subito con Olocco fuori, ma la VBC va sotto 14-7 e 20-13 con Olocco intanto di nuovo dentro per Brunfranco. Niente da fare, le torinesi passeggiano e chiudono 25-19 portandosi sul 2-0.

Terzo set con la VBC che le prova tutte e ci riesce anche (8-12 e 11-14). Carrè e socie vogliono però questa prestigiosa vittoria e recuperano lo svantaggio sul 14-14 ed addirittura 17-15 sempre con Bosso davvero ispirata. La cosa importante però è che si continua a battagliare, la VBC non è squadra che molla e dopo un tira e molla infinito il match si riapre con Soriani che prima annulla un match ball sul 24-23 e poi mette a terra la palla del 26-28.

Qui la VBC Officine Savigliano cambia marcia, con Castellano ed Olocco dal principio e le solite Soriani e Gallina a pieno regime. Nonostante un 11-7 a metà set la sensazione è positiva, le delfine mettono la testa avanti (13-14) e scappano con Soriani ed Olocco indiavolate (17-19 e 18-25).

Si va al quinto set, come ai playoff, ed eccolo qui il remake. Torino gira 8-5, Savigliano la brucia 10-11 e 12-15 ancora con una fast di Valentina Soriani, top scorer per la VBC con 24 punti.

La VBC vince uno scontro interessantissimo e si mantiene ai vertici del campionato.

Coach Porello: “Avevo detto che il difficile doveva ancora venire, ora ci siamo dentro. Questa sfida rappresenta intanto un passaggio importante per la nostra formazione. La capacità di giocare a questo livello per cinque set, in trasferta contro una delle migliori squadre del campionato, ed il saper districarsi da situazioni complicate ci permette di prendere ancora più consapevolezza delle nostre potenzialità. A mio avviso possiamo giocare meglio ed incidere maggiormente con i fondamentali di battuta e attacco. Ci vorrà ancora del tempo per vedere la migliore versione di Savigliano, ma con il lavoro penso ci si possa arrivare. Abbiamo fatto un break a Torino, dove forse pochi o nessuno riuscirà a vincere. Ci dobbiamo confermare questo conto Casale per darci un segnale di vera maturità in questa categoria”.

Le delfine saranno nuovamente al PalaMarenco, dopo ben 27 giorni di assenza, per l’8a giornata contro lo Junior Volley Casale, 04 dicembre alle ore 20:30.

Asco LabormetDue To Play - VBC Officine Savigliano 2-3 (29-27, 25-19, 26-28, 18-25, 12-15)





VBC Officine Savigliano: Galletto L. (3), Rocca, Rinaldi (5), Baudino, Olocco (19), Brunfranco (3), Bosio (1), Castellano (9), Galletto M., Soriani (24), Gallina (12), Grossi, Tomatis, Allemano. Allenatori: Marco Porello, Davide Panero.





Ascot: Bosso (35), Creaco (2), Ariagno (12), Herrnhof (15), Bourlot (6), Carrè (10), Cocchia, Fantino, Vaschetti, Viana (L), Ciccarone, Capano, Franceschini, Damaschin (L). Allenatori: Marco Pigliafiori, Marco Enria.





Arbitri: Fabian Federica, Scarcella Giuseppe.





Durata set: 30', 26', 31’, 25’, 17’.





Savigliano: 15 a, 11 bs, 7 mv, 39 et