A Bra Mercato straordinario di Natale in programma il 19 dicembre

Nel corso del mese di dicembre si svolgerà regolarmente la gran parte degli appuntamenti con il mercato di Bra, a cominciare da quello in programma per mercoledì 8 dicembre. Le uniche date che verranno annullate sono quelle relative al mercato dei produttori di sabato 25 dicembre 2021 e del 1° gennaio 2022.



Inoltre, come da tradizione, la domenica che precede il Natale sotto la Zizzola si svolge un mercato straordinario. Quest’anno l’appuntamento cade il 19 dicembre: per l'intera giornata sul rialzo di piazza Carlo Alberto prenderanno posto banchi di diversi generi, mentre sotto l’Ala di corso Garibaldi ci sarà uno speciale Mercato della Terra. Sarà l’occasione per andare alla ricerca degli ultimi regali natalizi.