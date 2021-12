“Buon viaggio Davide!” Il ricordo della GS San Cassiano Alba

Anche la Gs San Cassiano Alba ricorda Davide Giri, il giovane accoltellato a New York.

Era stato giocatore dell'associazione nelle categorie Allievi e Juniores (con la quale aveva vinto un campionato nella stagione 2008/2009).

Lo fanno attraverso le parole dei NY International FC, squadra in cui Davide militava a New York.





RIP Our Friend, Davide

There are no words to describe how we are feeling. Last night, after practice and while going back home, our lovely teammate and pillar of the club, Davide Giri, was fatally stabbed.

Davide was the nicest and brightest person on the team. He saw Italy win the Euros, Inter bring the Scudetto home, and he was a big contributor to our successes throughout the years.

We love you, man, you were a rock in defense and we will play and win for you because this is what you wanted.

"A Lion Never Dies, He Sleeps"

NY INTERNATIONAL F.C.





RIP Davide, amico nostro.

Non ci sono parole per descrivere come ci sentiamo. Ieri sera, dopo l'allenamento e mentre tornava a casa, il nostro amato compagno di squadra e pilastro del club, Davide Giri, è stato pugnalato a morte.

Davide era la persona più simpatica e brillante della squadra. Ha visto l'Italia vincere gli Europei, l'Inter portare a casa lo Scudetto, ed è stato fondamentale nel raggiungimento dei nostri successi nel corso degli anni.

Ti vogliamo bene, amico, sei stato una roccia in difesa e giocheremo e vinceremo per te perché questo è quello che volevi.

"Un leone non muore mai, un leone dorme"

NY INTERNATIONAL F.C.