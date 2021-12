Franca Torre, la prima donna a gestire un rifugio nelle Marittime [FOTO E VIDEO]

All'età di 15 anni, dopo aver frequentato un corso di sci della scuola, Franca scopre la passione per la montagna. Zaino stracarico e tanta allegria inizia a frequentare le Marittime, quando ancora i rifugi non erano custoditi, per poi avvicinarsi con grande entusiasmo all'alpinismo e alle altre discipline del mondo della montagna. Col tempo, rendendosi conto che quello era il suo mondo, decide di tentare il grande passo: fare di questa passione un lavoro.