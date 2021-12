L'abbraccio dei licei albesi al prof. Giri, papà di Davide, lo studente ucciso a New York

Una comunità in lutto, quella albese, sconvolta dal tragico lutto che ha colpito la famiglia Giri. Un delitto assurdo e inspiegabile ha strappato alla vita Davide, ricercatore 30enne, da ormai qualche anno a New York, studente alla Coliumbia University.

Un messaggio per il padre del ragazzo, prof di matematica al liceo classico di Alba, è stato pubblicato sul sito dell'istituto. "Un abbraccio da noi tutti, prof. Giri. Il Liceo Classico con il Liceo Artistico stringe in un abbraccio corale il professor Giri e la sua famiglia e si unisce in un momento di riflessione martedì 7 dicembre alle 13.30 in Duomo".

E ancora: "Consapevoli che non possiamo in questo momento fare che piccolissimi gesti, vogliamo comunque ritrovarci per ricordare un giovane eroe moderno, che ha vinto tante sfide con la sua intelligenza, intraprendenza e solarità, sopraffatto dall’oscurità di un male cieco e abissale, e vogliamo essere vicini ai suoi cari con la preghiera o la meditazione".

Martedì 7 dicembre le classi del Liceo Classico e del Liceo Artistico usciranno alle 13.15 e chi vuole potrà recarsi in Duomo dove, alle 13.30, si svolgerà un momento di riflessione e di preghiera con il parroco Don Dino, con don Maurizio e con il prof. Galvagno. Le lezioni del pomeriggio al Liceo Artistico sono annullate.