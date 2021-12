Limone Piemonte conferirà la cittadinanza onoraria ai vigili del fuoco di Cuneo

Il comando provinciale dei vigili del fuoco della Granda riceverà la cittadinanza onoraria di Limone Piemonte.

Ad ufficializzarlo oggi 4 dicembre, durante la cerimonia per la Festa del Corpo nazionale, Santa Barbara, è stato il sindaco Massimo Riberi. La cittadinanza onoraria verrà assegnata il prossimo 18 dicembre alle 16 presso il Comune di Limone.

Un modo per ringraziare i pompieri per lo straordinario lavoro svolto durante l'alluvione che colpì il paese il 2 e 3 ottobre del 2020 e che vide impegnati, da subito, decine di uomini del comando provinciale.

Molti di loro, oggi, sempre durante la cerimonia per Santa Barbara, sono stati insigniti di onorificenze proprio per ciò che hanno fatto per Limone e per la sua popolazione, rischiando in prima persona.