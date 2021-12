Vigili del fuoco della Granda in festa: oggi è Santa Barbara, la patrona del Corpo [FOTO e VIDEO]

Grande festa stamattina a Cuneo, presso il comando provinciale dei vigili del fuoco, in corso De Gasperi.

I vigili del fuoco della Granda hanno celebrato la loro santa protettrice, Santa Barbara, con una solenne cerimonia, alla presenza delle massime autorità civili e militari della provincia.

I festeggiamenti hanno preso il via con la cerimonia dell'alzabandiera e la deposizione della corona in onore dei caduti da parte del prefetto di Cuneo; a seguire, la Santa Messa, il saluto del comandante e un breve video che ha ripercorso il 2021 dei vigili del fuoco della Granda.

Durante la cerimonia c'è stato anche un breve momento coreoagrafico con il nucleo SAF, speleo alpino fluviale, che si è calato dalla torre della caserma con un grandissimo tricolore, sulle note, cantate da un coro, della Lacrimosa di Mozart. Stamattina è stata anche inaugurata un'opera d'arte in acciaio inox, forgiata dalla famiglia Scarsi Bernardo: rappresenta lo stemma araldico e raffigura un drago, a simoboleggiare il fuoco sormontato da tre coppie di asce incrociate, antico strumento di lavoro dei vigili del fuoco.

9.252 interventi, di cui 7.082 sinistri, in 11 mesi di attività, che hanno visto impegnati i pompieri dei distaccamenti permanenti della Granda - Cuneo, Saluzzo, Alba, Levaldigi e Mondovì - oltre ai 17 distaccamenti volontari, che coprono la provincia da Barge a Ceva. Il maggior numero di interventi il 31%, (2.874 casi), ha riguardato, in questo 2021, proprio il soccorso di persone, 2.268 sinistri di cui 35 per ricerca persone.

Seguono missioni per incendi ed esplosioni (1.764 casi, 528 hanno interessato sterpaglie e aree boschive).

I Vigili del Fuoco sono anche in prima linea per intervenire quando si verificano incidenti stradali nella nostra provincia, sempre più frequenti, come abbiamo visto anche nelle ultime settimane. Nel 2021 si registrano 1.326 interventi su strada, di cui 918 per sinistri, quasi tre al giorno.

Inferiori quest'anno, rispetto al precedente, segnato dalla "tempesta Alex" e dalle alluvioni che hanno flagellato la Granda dalla Val Vermenagna alla Val Tanaro, gli interventi per danni d'acqua (3%) e dissesti statici (1,4%) ed emergenza protezione civile (0,04%).

In occasione delle celebrazioni, gli studenti del liceo artistico Ego Bianchi hanno voluto rendere omaggio ai Vigili del Fuoco realizzando un grande disegno su pannello, di 2 metri per quattro, che verrà inaugurato oggi e poi esposto presso la caserma di Cuneo.

Al termine della Messa sono stati premiati il vigile del fuoco Mauro Giraudo, vincitore 2021 della gara “Curnis Auta Trail”. La non comune determinazione, la grande forza di volontà e le grandi energie fisiche e mentali possedute da Giraudo Mauro sono esempio di consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità per tutti i colleghi del Comando.

Ancora, Valter Giuliano, Cappa Massimiliano, Lerda Robert, Magnetto Allietta, Alberto Giangreco, Borghesio Adriano, Roberto Bergese. Sono stati impegnati in un intervento di salvataggio di persona incastrato in turbina.

L'Equipaggio del Reparto Volo, per lo straordinario lavoro svolto durante i giorni dell'alluvione e post alluvione a Limone Piemonte e in Valle Roya; Cervetti Davide, Beccaria Massimo, Daniele Luca e Pepino Alfio per un intervento a Limone, in soccorso ad una persona con ridotte capacità motorie e Sarale Livio, Isoardi Paolo, Mandrile Pierpaolo e Drago Ciro per il soccorso portato ai vigili del fuoco francesi la notte del 2 ottobre del 2020, nel pieno dell'alluvione Alex.