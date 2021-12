Vigili del Fuoco in festa per Santa Barbara: in Granda più di 9 mila interventi da inizio anno

Fine anno e tempo di bilanci per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo che, da inizio 2021, ha svolto 9.252 interventi, di cui 7.082 sinistri. Oggi verranno presentati tutti i dati, nel corso della cerimonia in programma questa mattina 4 dicembre al Comando provinciale di Cuneo, in occasione dei festeggiamenti di Santa Barbara, patrona del Corpo.

Sarà un'occasione di festa ma anche di bilancio di 11 mesi di attività, che hanno visto impegnati i pompieri dei distaccamenti permanenti della Granda - Cuneo, Saluzzo, Alba, Levaldigi e Mondovì - oltre ai 17 distaccamenti volontari, che coprono la provincia da Barge a Ceva.

Come evidenziato in più occasioni dal comandante provinciale ingegner Vincenzo Bennardo, ormai l'attività dei vigili del fuoco è per la minima parte legata agli incendi. Sempre di più gli scenari di intervento sono quelli dei dissesti idrogeologi o delle calamità naturali. Tanti gli interventi per soccorso e ricerca persone e per incidenti stradali.

Il maggior numero di interventi il 31%, (2.874 casi), ha riguardato, in questo 2021, proprio il soccorso di persone, 2.268 sinistri di cui 35 per ricerca persone.