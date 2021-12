Calcio Serie D: Fossano show, poker alla Lavagnese!

Un Fossano incontenibile travolge la Lavagnese nella 14^di campionato, centrando la seconda vittoria di fila casalinga. Il 4-1 del "Pochissimo" racconta in maniera eloquente lo svolgimento della gara, ribaltata dalla squadra di Viassi dopo il vantaggio iniziale ospite. Scarafia, Menabò, Adorni e Fogliarino nel tabellino dei marcatori.

LA CRONACA

Avvio confortante dei padroni di casa: Di Salvatore, fresco di ritorno in blues, serve con un bel cross Galvagno che di testa impegna Calzetta. Sulla ribattuta Scarafia calcia out. Al 12' ci prova Della Valle da fuori area, il portiere respinge. E' la Lavagnese, tuttavia, a trovare il gol del vantaggio. Minuto 17: Lombardi pesca in area Croci sul filo del fuorigioco, sponda per Avellino che da posizione centrale trafigge Chiavassa: 0-1. Immediata la risposta fossanese. Al 21' Scarafia sigla il pareggio con un pregevole tiro dalla lunga distanza, Calzetta si deve arrendere. I ragazzi di Viassi giocano con ardore, spingono e poco dopo raddoppiano. Scarafia si invola sulla sinistra e crossa per l’accorrente Menabò, abile ed opportunista nella deviazione sotto porta, 2-1 al 28’. Fossano avanti di una rete all'intervallo e protagonista di una prova decisamente positiva.

Il canovaccio non cambia nella ripresa. Pronti via ed i padroni di casa vanno ancora a segno: Adorni punta l'avversario, si sistema il pallone sul mancino e lo scaraventa all'incrocio dei pali con una potente conclusione, 3-1. Fasano corre ai ripari ed inserisce Amendola e D'Arcangelo per Rovido e Canovi. Fossano sul velluto ed ancora in rete al 62'. Devastante ripartenza di Di Salvatore chiusa con l'appoggio per Fogliarino sul cui diagonale Calzetta non è impeccabile, 4-1 e partita in ghiaccio.

Prestazione maiuscola e tre punti d'oro per Scotto e compagni, al terzo successo in campionato. Male la Lavagnese di Fasano, che incappa nella seconda sconfitta di fila dopo il passo falso con il Derthona.

TABELLINO

Fossano (4-2-3-1): Chiavassa,Adorni, Bellocchio, Scotto, Specchia (86' Utieyin); Fogliarino (89' Medda), Della Valle (75' Rosano); L. Di Salvatore (80' Coulibaly), Galvagno, Scarafia (86' G.Di Salvatore); Menabò. A disp: Malaspina, Moreo, Medda, Giraudo, Brero.

Lavagnese (4-3-1-2): Calzetta, Crivellaro, Romagnoli, Tissone, Casagrande; Rovido (48' Amendola), Avellino (81' Romanengo), Canovi (48' D'Arcangelo); Lombardi (65' Righetti); Croci (81' Oliveri), Scarlino. A disp: Boschini, Sommovigo, Scorza, Bacicalupo, Romanengo.

Gol: 17' Avellino, 21' Scarafia, 28 Menabò, 47' Adorni, 62' Fogliarino

Ammoniti: Lombardi

Arbitro: Ferdinando Emanuel Toro di Catania; assistenti Francesco Marrazzo di Bergamo e Carlo Farina di Brescia