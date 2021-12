A Savigliano è attiva la fibra ottica di Isiline

Da dicembre 2016, grazie ad Isiline, anche a Savigliano è possibile navigare fino a 1 Gigabit al secondo con la fibra ottica FTTH (Fiber To The Home). Sono passati infatti più di 5 anni da quando, per la prima volta, le abitazioni dei cittadini saviglianesi sono state collegate al miglior servizio disponibile sul mercato per navigare alla massima velocità su Internet. L’azienda con sede a Saluzzo e che ha l’ambizioso obiettivo di collegare alla Banda Ultralarga il maggior numero di persone e aziende in tutto il Piemonte, da allora ha proseguito senza sosta l’opera di posa e ampliamento dell’infrastruttura, cablando gran parte della città.

La fibra ottica FTTH è il servizio più performante attualmente disponibile sul mercato ed anche il più innovativo: grazie alle sue caratteristiche, è il supporto ideale per permettere la trasmissione di molte informazioni, come quelle che viaggiano su Internet. Grazie alla fibra ottica è così possibile raggiungere velocità di download fino a 1000 Mbps e di upload fino a 300 Mbps: scaricare e inviare file pesanti, sfruttare tutti i servizi in streaming e navigare ultraveloce per i cittadini di Savigliano non è più un problema grazie a queste velocità, mai raggiunte prima da nessun altro tipo di servizio, di cui Isiline è l’unico provider sul territorio comunale.

A Savigliano sono già 3246 i numeri civici raggiunti e in cui è possibile usufruire della straordinaria affidabilità e velocità della fibra ottica FTTH: in molte unità abitative è anche possibile attivare la connessione ultraveloce in pochissimi giorni con l’opzione “fast”. Verificare se la propria abitazione è coperta dalla Banda Ultralarga grazie alla fibra ottica di Isiline è facilissimo: l’azienda saluzzese, infatti, mette a disposizione diversi canali come il numero di telefono 0175/292929, il sito web ufficiale www.isiline.it oppure i 6 punti vendita distribuiti su tutto il territorio piemontese. Quelli di Saluzzo (Via Torino 48/A e Piazza Cavour 3), di Cuneo (in Piazza Europa 22), di Mondovì (Piazza Cesare Battisti 2/E), di Fossano (Via Roma 32) e di Carmagnola (Via Valobra 129).

Oltre alla fibra ottica FTTH, con Isiline è comunque possibile usufruire di altri servizi di connettività come la fibra misto rame FTTC (Fiber To The Cabinet) che su tutto il territorio comunale raggiunge più di 7 mila indirizzi civici: anche con questo servizio è possibile accedere alla Banda Ultralarga, ma con velocità inferiori rispetto alla fibra ottica FTTH.

Oltre ad offrire un servizio di assoluta qualità, anche il prezzo è il più competitivo sul mercato. Infatti, sottoscrivendo un contratto per l’attivazione della fibra ottica si avrà l’installazione, la configurazione, l’assistenza e il Modem inclusi da 23,50€ al mese per sempre.