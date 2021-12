Torino FC 1906 festeggia i suoi 115 anni con Gelati Pepino

Un sodalizio che racchiude momenti di storia non solo della nostra città e del Piemonte, ma di tutta Italia. Da una parte il Torino, le cui gesta si intrecciano con la storia del nostro paese e del calcio italiano, di cui ha scritto pagine memorabili. Una squadra che ha suscitato l’entusiasmo di un’intera popolazione e unito, sotto la stessa bandiera e fede calcistica, migliaia di tifosi nell’immediato dopo guerra: in un periodo oggettivamente difficile, quegli undici giocatori, che mietevano successi ed erano conosciuti in tutto il mondo, sono stati simbolo di riscatto e rinascita per l’intero Paese. Dall’altra Gelati PEPINO 1884, marchio storico torinese, tra i più antichi e conosciuti a livello nazionale e internazionale, ha attraversato la storia d’Italia portando ovunque il gusto del buon gelato, ma anche l’eleganza, la raffinatezza e l’attenzione nella selezione di materie prime di alta qualità, in poche parole, l’eccellenza del prodotto italiano. Il Brand che ha dato vita al Pinguino, il primo gelato su stecco da passeggio caratterizzato da una sottilissima copertura al cioccolato.

Lo Sport Edition Pinguino Fior di latte – un prodotto di eccellenza, realizzato da materie prime di pregio con latte di filiera corta e certificata Inalpi, sarà disponibile in tutti i punti vendita all’interno dello stadio Olimpico Grande Torino e negli Skybox, all’interno di appositi frigoriferi brandizzati per celebrare ancora una volta un compleanno che, proprio il 3 dicembre 2021, vede il compimento dei 115 anni del Torino FC 1906, una storia ultrasecolare, di passione, tradizione, leggenda, mito.





A proposito di Gelati PEPINO:

Gelati PEPINO 1884 è un marchio storico torinese, tra i più antichi e conosciuti a livello nazionale e internazionale, che ha attraversato la storia d’Italia portando ovunque il gusto del buon gelato, ma anche l’eleganza, la raffinatezza e l’attenzione nella selezione di materie prime di alta qualità, in poche parole, l’eccellenza del prodotto italiano. La storia del marchio PEPINO inizia nel 1884, in un’Italia unificata da pochi decenni, Domenico Pepino, estroso mastro gelatiere, lascia la sua amata Napoli con la famiglia e gli attrezzi del mestiere, e si trasferisce a Torino. È il 1916 quando la piccola azienda, i suoi segreti di produzione e il marchio vengono ceduti all’affermato industriale dolciario Comm. Giuseppe Feletti e a suo genero Giuseppe Cavagnino. Nel 1929 il locale si sposta da piazza Solferino nella storica piazza Carignano, dove ancor oggi è possibile gustare gli ottimi gelati e Pinguini, i due industriali inoltre separano il punto vendita dalla produzione, aprendo un nuovo e moderno laboratorio nel centro di Torino in via Verdi 33. L’inaugurazione del laboratorio e l’utilizzo del ghiaccio secco, che permette e facilita il trasporto e l’esportazione, regalano all’azienda due nuovi brevetti come Fornitori della Real Casa, il 1luglio del 1925 da S.A.R. Emanuele Filiberto di Savoia Duca d’Aosta e il 31 marzo 1932 da S.A.R. il Principe di Piemonte e le consentono di raggiungere le tavole dei migliori ristoranti e di illustri personaggi e regnanti in tutta Europa. Oggi Gelati PEPINO 1884 porta avanti un percorso di qualità grazie alla continua e accurata ricerca di materie prime certificate, alla creazione di partnership strategiche e alla forte vocazione innovativa che gli ha consentito l’ottenimento di importanti certificazioni. E sono proprio innovazione e lungimiranza le basi su cui da sempre si poggia il percorso dell’azienda, una spinta propulsiva che ha reso possibile un cammino iniziato nel 1884 e che prosegue ancora oggi.

