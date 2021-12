Un open day per chi cerca lavoro ad Alba, Bra, Cuneo e Savigliano

Avrà luogo martedì 14 dicembre a partire dalle ore 9, presso le sedi di Granda Lavoro (Alba, Bra, Cuneo e Savigliano) un Open Day in presenza rivolto a giovani e adulti in cerca di un impiego o di una nuova opportunità professionale.

Ogni sede presenterà un programma ricco di attività: interventi della Regione Piemonte, del Centro per l’Impiego, dell'Informagiovani, laboratori a tema per migliorare la propria Digital Reputation, testimonianze di aziende del territorio e presentazione delle opportunità per mettersi in proprio.

Gli esperti di Granda Lavoro saranno a disposizione per colloqui individuali e per una eventuale consulenza personalizzata, illustrando le principali opportunità professionali in linea con la formazione e il profilo del candidato.

In un’aula appositamente allestita ciascun partecipante avrà la possibilità di scrivere o modificare il proprio Curriculum vitae con il supporto di personale esperto.

Per partecipare all’Open Day del 14 dicembre e scoprire tutti i servizi di Granda Lavoro occorre compilare il form di adesione sul sito ufficiale di Granda Lavoro: (https://linktr.ee/grandalavoro).

CHE COS'È GRANDA LAVORO

Granda Lavoro è l'Agenzia per il lavoro strutturata su quattro sportelli nelle rispettive sedi Ascom, vale a dire Alba, Bra, Cuneo, Savigliano. Società consortile, nata alla fine del 2013, frutto della collaborazione tra le quattro suddette Ascom territoriali e le rispettive agenzie formative, è accreditata presso la Regione Piemonte, con la mission di far incontrare la domanda e l'offerta di lavoro e di erogare servizi al lavoro.

Orientamento per chi cerca lavoro. I candidati in cerca di occupazione vengono supportati nella stesura del curriculum, nella preparazione dei colloqui di lavoro, nella disamina delle competenze. Per le persone disoccupate con maggiori difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro, Granda Lavoro garantisce un supporto attraverso i principali strumenti di politica attiva messi a disposizione dalla Regione Piemonte.

Un supporto alle aziende in cerca di personale. «Granda Lavoro risponde con un servizio adeguatamente strutturato alla domanda di personale delle attività - afferma Silvia Anselmo, vice direttore ACA e vice presidente di Granda Lavoro – conducendo la ricerca e la selezione dei candidati da avviare ai colloqui. Le imprese apprezzano molto questa funzione, che consente loro di delegare un'operazione importante quanto delicata a un team in grado di effettuare con competenza la profilazione dei candidati, preselezionando i più adatti alle esigenze dell'azienda. Un altro servizio importante è l’attivazione dei tirocini, inoltre possiamo contare sulla presenza delle Agenzie formative in ogni sede di Granda Lavoro, che consentono di arricchire le competenze dei candidati e dei lavoratori, proseguendo così nell'azione di crescita individuale degli addetti».

Granda Lavoro ha incontrato 1030 lavoratori e ha attivato 466 tirocini. Il sito www.grandalavoro.it conta 3817 iscritti. Tra le iniziative di Granda Lavoro, il recruiting day organizzato online a fine luglio che ha visto 160 iscritti all'evento.