Alberi scintillanti e luminarie: a Bra il Natale è nell’aria

E luce fu! Da venerdì 3 dicembre ecco le luminarie ad accendere la festa tra le vie di Bra, perché il Natale quando arriva arriva. E non c’è Grinch che tenga!

Un firmamento da godere a naso all’insù per portare un po’ di luce in fondo al tunnel, visto che abbiamo tutti bisogno di allegria e sollievo da questa pandemia che ci è toccata.

Palline luminose, decorazioni e altre meraviglie sparse nelle vie della città, lasciano tutti liberi di sognare. “E io pago?”. Macché. Merito di Confcommercio Ascom Bra e dei Comitati di Via, con gli esercizi commerciali che hanno collaborato e condiviso economicamente il progetto per far brillare le strade del centro e quelle dei vari quartieri. Aggiungeteci pure il contributo del Comune di Bra, la Camera di Commercio di Cuneo e per la sponsorizzazione Banca d’Alba, Bper Banca, Baratti & Milano, Egea e DiCaf.

Ma andiamo con il listone di vie illuminate, prendete nota e andate ad ammirare e a spararvi qualche selfie. Effetto wow in via Vittorio Emanuele II con vista della parrocchia di Sant’Antonino, via Audisio, via Pollenzo, via Moffa di Lisio, via Marconi, via Piumati, corso Garibaldi con vista sui Battuti Bianchi e sulla parrocchiale di Sant’Andrea, infine in via Cavour con vista sui Battuti Neri e sulla chiesa ortodossa di Santa Caterina d’Alessandria.

Bellissimo, ma gli alberi di Natale invece? La stazione ferroviaria si conferma al centro della scena natalizia, con l’albero illuminato a cura dell’impresa Sogete di Rabezzana & C., che esprime le emozioni ed i valori autentici del Natale in rima con accoglienza.

Bello l’albero, belle le luci: bravi tutti. Passeggiare per Bra sarà ancora più emozionante, perché l’atmosfera che si crea nel mese di dicembre è davvero scintillante, quanto basta da garantire la giusta prospettiva per i post su Instagram.

Finita qui? Ma va là. Due novità sono state realizzate con l’ultima generazione di luci led Twinkly: sono un grande albero conico in piazza Caduti per la Libertà e poi in via Principi di Piemonte, dove un trio di angeli è illuminato alla base dell’iconico skyline dell’ex CRB. Tornerete bambini in tempo zero.

Ci saranno pure i frequentatissimi supermercati che si sono tirati a lucido con il trionfo di alberi, lucine, Mariah Carey e George Michael in loop. Mi raccomando la letterina da spedire a Babbo Natale, sempre pronto ad ascoltare i piccoli sognatori. Ci sta, un po’ di magia ce la meritiamo tutti.

Ad ogni modo, le feste in città quest’anno saranno specialissime: oltre alle luminarie nelle vie, sono tante le stelle pronte ad accendersi sui balconi delle case, mentre il maestoso albero, antistante il Santuario della Madonna dei Fiori, illuminerà i cuori dei bimbi e di tutti coloro che sapranno aprirlo al messaggio di letizia che il Natale porta con sé.

Volete vedere qualche foto? Eccovi servita la gallery! Ed è subito Jingle bells, jingle bells, jingle all the way...