Calcio Serie D: Saluzzo, via alla sinergia con il Tre Valli di Cappovilla

La presentazione del libro dei 120 anni di storia del Saluzzo Calcio è stata la cornice perfetta per parlare anche del presente e del futuro del Saluzzo.

Il presidente Giampiero Boretto ha sancito l'accordo con Danilo Jose Cappovilla presidente del Tre Valli, per una collaborazione finalizzata a dare lustro ad entrambe le società

Cappovilla, già responsabile di una scuola calcio in Brasile, ha avviato da un paio di anni un progetto per portare giocatori italo\brasiliani in Italia.

Queste le parole di Cappovilla "l'accordo con il Saluzzo è strategicamente importante per noi perchè permette ai giocatori più meritevoli di confrontarsi nel campionato di quarta serie, l'anticamera del professionismo".

Gli fa eco Boretto "Abbiamo fatto alcune amichevoli con il Tre Valli per valutare alcuni acquisti, poi però parlando con Danilo, si è concretizzata l'opportunità di creare qualcosa di più continuativo e stabile".

Boretto parla anche del futuro " Non posso negare che questo è solo il primo passo, appena sarà possibile inserirò Cappovilla nell'organigramma del Saluzzo Calcio con la qualifica di Vice-presidente"

Altro inserimento è quello di mister Sergio Grassi, che dal principio segue Cappovilla; il compito di mister Grassi all'interno del Saluzzo sarà quello di responsabile tecnico e sarà il coordinatore di questo progetto.

A sancire l'accordo l'arrivo al Saluzzo di 4 giocatori: Alisson Gabriel Kieling e Luiz Felipe De Souza Soares difensori, Aquiles Sina Filho centrocampista e Arthur Felipe Rodrigues attaccante.

I giocatori sono a disposizione di mister Briano già per la partita contro il Gozzano.