Cuneo, Santa Barbara, Bergesio: “Profonda gratitudine per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco”

“Profonda gratitudine per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per lo straordinario spirito di altruismo e servizio che rievoca quello di Santa Barbara”.

Lo ha detto il senatore cuneese della Lega, Giorgio Maria Bergesio, che ieri a Cuneo ha preso parte alle celebrazioni in onore di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco presso la caserma di Corso de Gasperi.

Oggi per i Vigili del Fuoco della Granda è stata un’occasione di festa ma anche di bilancio di 11 mesi di attività che hanno visto impegnati i distaccamenti permanenti della Provincia di Cuneo, Cuneo, Saluzzo, Alba, Levaldigi, Mondovì, e i 17 distaccamenti volontari.

Sono 9.252 gli interventi di soccorso compiuti nel corso dell’anno, a cui si aggiunge l’attività di prevenzione e vigilanza, altrettanto significativa e preziosa.

“Con professionalità ed abnegazione i Vigili si mettono al servizio delle comunità e del nostro Paese, quotidianamente e durante le calamità”, aggiunge Bergesio, che conclude: “I Vigili del Fuoco hanno fatto della sicurezza altrui una generosa scelta di vita ed una missione.

Vorrei rivolgere un ringraziamento a nome delle istituzioni e del Paese al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ed in particolare ai Vigili della nostra provincia, che con la guida del Comandante provinciale ingegner Vincenzo Bennardo sono sempre in prima linea per portare aiuto a chi è in difficoltà”.