Esercito sempre protagonista per supportare la sicurezza in montagna [VIDEO]

Esercito sempre protagonista per supportare la sicurezza in montagna. Non a caso, al “Villaggio della neve” allestito sabato 27 novembre in piazza Galimberti dall’ATL del Cuneese, era presente anche uno stand del servizio meteo nivologico del 2° Reggimento Alpini della Brigata Alpina Taurinense.

Il Maggiore Salvatore Caffiero: “Qui vengono illustrate le principali tecniche e procedure per agire in sicurezza in montagna, sia sotto il profilo addestrativo che per vivere la montagna.

Fondamentale poi il contributo che la Brigata Alpina Taurinense fornisce con gli assistenti piste da sci nei più importanti comprensori sciistici di Piemonte e Abruzzo dove 45 militari altamente specializzati, in rotazione tra loro, garantiscono il supporto per la sicurezza degli sciatori”.