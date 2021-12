Saluzzo ha festeggiato le nozze d'oro: un omaggio agli sposi del 1971 [FOTO]

"Siete un esempio per tutti noi, perché con impegno avete tenuto insieme la famiglia per 50 anni".

Con queste parole il sindaco Mauro Calderoni ha accolto, ieri mattina (4 dicembre) le coppie di Saluzzo che nel 2021 festeggiano le Nozze d’oro. La tradizionale cerimonia viene tenuta ogni anno a dicembre.

Nel 2020 non c’è stata per le restrizioni Covid. Ieri si è svolta al cinema teatro “Magda Olivero”, locale più ampio della Sala Rossa del municipio, dove in passato venivano ospitati i festeggiati.

Sono 72 le coppie residenti in città che si sono spostate nel 1971. Ventisette quelle presenti alla cerimonia. Hanno ricevuto il volume “Saluzzo mi piace”, una pergamena d’auguri con la riproduzione del quadro “Nozze a Casteldelfino” di Matteo Olivero e un pacchetto di biscotti del laboratorio interno al carcere “Morandi” di Saluzzo.

"La grande comunità comunale – ha proseguito il primo cittadino – si rivede in quella famigliare. Le vostre vite insieme ci dicono che con pazienza e dedizione si ottiene questo traguardo importante.

Vi faccio i miei complimenti e sono contento che sia stato possibile ritrovarsi per festeggiare insieme e per farsi gli auguri per le Festività imminenti".

Sono intervenuti anche altri esponenti della Giunta comunale.

Il vicesindaco Franco Demaria: "Questo momento di festa e di incontro è sempre molto emozionante. Sono sicuro che siate felici per i vostri 50 anni insieme in famiglia".

L’assessore alle Attività produttive Francesca Neberti: "Siete l’esempio lampante di come insieme si possano affrontare tante situazioni per superarle e andare avanti".

Andrea Momento, assessore al Turismo e ai giovani: "Nel 1971 quando vi siete sposati si era soliti aggiustare le cose prima di buttarle e acquistarne altre. Se oggi siete qui è perché avete applicato questo principio anche con le vostre coppie".

L’assessore all’Istruzione Fiammetta Rosso: "Nel 1971 nascevo e quindi sento molto questo vostro anniversario di vita insieme".

A tutte le coppie “d’oro” e in particolare alle due residenti nel municipio di Castellar gli auguri del consigliere municipale Sandro Rosso.