Bra, Battuti Neri in lutto per la scomparsa del confratello Giovanni Fissore, aveva 85 anni

Addio ad un pezzo di storia dei Battuti Neri di Bra.

Nella notte di domenica 5 dicembre si è spento Giovanni Fissore, uomo dall’animo buono, nobile e gentile, disponibile con tutti e per questo molto amato. Il suo cuore ha smesso di battere all’età di 85 anni.

Persona di profonda fede e dall’infinita dolcezza, lascia un gran vuoto nell’intera comunità di Bandito che lo ha tanto stimato e dove ha vissuto fino al 2017. Molte sono le fasi della sua laboriosa esistenza terrena. Negli ultimi anni, segnati dalle precarie condizioni di salute, divideva il suo tempo tra la preghiera, la lettura e la passione per gli orologi, nata in gioventù insieme a quella per la Vespa, avendo sempre una buona parola per tutti, in ogni occasione.