Hackerato il profilo Instagram della giornalista Ilenia Arnolfo: "Non mettete mai dati sensibili"

"Se vuoi indietro il tuo profilo Instagram, mettiamoci d'accordo".

È uno dei tantissimi messaggi minatori ricevuti da Ilenia Arnolfo, giornalista di origini saviglianesi in forza a LaPresse. Non certo una sprovveduta.

Non so da dove possa piovere una persona del genere. Non esiste, non può succedere. Nessuno può sentirsi autorizzato a farlo. Tutta la solidarietà alla collega. Dallo studio poi non è arrivato il messaggio corretto, ma è anche vero che si rimane spiazzati. A me non è mai successo nulla di simile e non so come potrei reagire".