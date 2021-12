Continuano gli appuntamenti natalizi in calendario a Fossano

Il Castello degli Acaja illuminato per le festività natalizie

Continua il ricco programma di appuntamenti invernali a Fossano, dopo il successo di pubblico con via Roma gremita in occasione dell'occasione dell'accensione delle luci natalizie e il concerto della Taurinense di venerdì sera.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martedì 7 dicembre al Teatro I Portici Lectio Magistralis del professor Vittorio Sgarbi, organizzato dal Comune di Fossano in collaborazione con l'Associazione Arturo Toscanini (l'evento è "sold out": si consiglia a chi volesse partecipare di provare a presentarsi all'ingresso del teatro dopo le ore 19.30 di martedì per eventuali rinunce dell'ultima ora).

Mercoledì 8 dicembre in Piazzetta delle Uova inaugura il Villaggio di Natale a cura di Pro loco Fossano.

Sabato 11 alle ore 11 prova gratuita per giornalisti e autorità del nuovo format "Visite Giocate al Castello degli Acaja".

"Il Format orginale di Giochiamoci e Federcastelli offrirà ai turisti e manti dei giochi di ruolo e di società l'opportunità di entrare nella suggestiva atmosfera di un tempo e rivivere la storia del castello attraverso un vero e proprio gioco di ruolo - spiegano gli organizzatori - I visitatori-giocatori assumono subito il ruolo dei personaggi storici coinvolti in un particolare avvenimento storico (il più possibile fedele ai reali accadimenti, in parte romanzato secondo le finalità ludiche) e dunque si trovano a rivivere, ma anche a poter modificare, mettendola in scena, la storia. Ciascuno ha un obiettivo personale da raggiungere e tutti insieme hanno un obiettivo comune".

L'evento si ripeterà il pomeriggio dell'11, il 18, il 19 dicembre e il 8 e 9 gennaio. Info e biglietti su visitegiocate.it

Nel pomeriggio di sabato, inoltre, evento gratuito per tutti i bambini con un magico pomeriggio al Castello in compagni del mago Alberto Rossetto (Evento gratuito nel cortile del Castello degli Acaja o presso la Sala Barbero a seconda delle condizioni meteo) alle ore 15.30.

Domenica 12 dicembre, ore 15, animazione per bambini presso il Villaggio della Pro loco in piazza Manfredi.