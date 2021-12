La magia del Natale protagonista degli eventi della prima domenica di dicembre in Granda

Le iniziative qui proposte si svolgeranno secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Consulta i riferimenti indicati per eventuali aggiornamenti o modifiche della programmazione causate, ad esempio, dal maltempo. Verifica le modalità di accesso alle manifestazioni alla luce delle normative vigenti. Tutti gli eventi di questa domenica li trovi su: www.cuneoholiday.com e www.visitlmr.it





Aspettando il Natale

A Marmora oggi, domenica 5 dicembre, dalle 10.00 alle 17.00 ci saranno i Mercatini di Natale.

Il piccolo paesino dell’Alta Val Maira si prepara per il Natale, con luci colorate e addobbi. Durante la giornata si potranno acquistare le meraviglie dell’artigianato locale, i prodotti tipici e le specialità del territorio. Babbo Natale riceverà tutti con un sorriso e un piccolo dono e si potranno coccolare gli alpaca di MairALPaca. Il profumo degli abeti, del legno degli oggetti di artigianato costruiti come si faceva una volta, l’aroma delle spezie e il caldo conforto del vin brulè, l’atmosfera delle antiche case in legno e pietra, contribuirà a creare la magica atmosfera natalizia. Ad impreziosire l’evento, per tutta la giornata, l’armonia delle musiche del QuBa Libre Trio.

Info: www.facebook.com/proloco.comune.marmora.cn.it





A Saluzzo questa domenica, 5 dicembre, dalle ore 15.00 in Piazza Vineis ci sarà Babbo Natale, la sua slitta e la Baby dance di Natale a cura di Fab. Durante la giornata si potrà ascoltare musica occitana con il Passacharriera natalizio. In via Gualtieri dalle ore 15.30 è in programma il “Natale in Via Gualtieri”. I Commercianti della via invitano ad una passeggiata in una Saluzzo ottocentesca tra set teatrali, valzer e quadriglie. Info: www.fondazionebertoni.it/2021/11/21/a-saluzzo-si-accende-il-natale

Sempre oggi, a Manta, il Comune e la Pro Loco propongono “Natale sotto il Castello” che quest’anno prevede tanti appuntamenti dedicati a grandi e piccoli tra cui i laboratori, la Mostra dell’Artigianato, la mostra vespistica, il concerto in Cascina Aia del Cuneo Gospel Choir, lo street food e i prodotti locali. Ci sarà anche una scatolata per tutti.

Info e programma completo: www.comune.manta.cn.it





Oggi, domenica 5 dicembre, appuntamento a Niella Tanaro con il Mercatino di Natale in Piazza Oreste Giondo, con ampia scelta di prodotti tipici e di artigianato locale. In contemporanea ci sarà l'apertura della mostra "Crea il tuo Presepio", nell'oratorio di Sant'Antonio, con esposizione di opere realizzate con vari materiali o disegni ed elaborati che raccontano ed illustrano la nascita del Bambin Gesù. L'allestimento della mostra sarà aperto e visitabile fino a giovedì 6 gennaio.

Info: www.facebook.com/comuneniellatanaro





Prendono il via a Murazzano le celebrazioni del Natale con un appuntamento dedicato tutto ai bambini. Oggi, domenica 5 dicembre, dalle 15 alle 18, con i bambini delle scuole, ci sarà la preparazione dell'Albero di Natale che verrà installato in piazza Umberto I e, a conclusione, ci sarà l'accensione delle luci. Ad addolcire ulteriormente la giornata panettone e cioccolata calda per i partecipanti. Verrà messa a disposizione di tutti i piccoli partecipanti la cassetta delle lettere di babbo Natale dove poter imbucare la lettera per i regali che si desidera ricevere a Natale.





Questa domenica a Carrù sono in programma i “Mercatini di Natale” con tante bancarelle presenti dalle 9 fino a sera in piazza Perotti. Non mancheranno Babbo Natale, cioccolata calda e vin brulè.





Oggi, domenica 5 dicembre, a Chiusa di Pesio, torna “Nel paese incantato”. A partire dalle 14.30, la magia del Natale trasformerà il caratteristico centro storico del paese in un paesaggio fiabesco. I visitatori troveranno fantastiche iniziative ad accoglierli: l’arte e l’artigianato, gli antichi mestieri, i presepi del mondo di EquAzione, l’animazione per i più piccoli e i presepi alla finestra nel Ruset.

I bambini potranno consegnare la letterina direttamente a Casa di Babbo Natale e incontrarlo in paese a bordo della carrozza trainata dagli asini, insieme alla sua inseparabile collaboratrice, l’elfo Sugarplum Mary. Inoltre, caccia al tesoro nel Ruset e attività assistite con giochi ecologici e handmade. Durante la giornata ci sarà il concerto della Banda Musicale “Guido Vallauri” di Chiusa di Pesio e le note rock di The Jackpot Band. Non mancherà lo street food: vin brulé, cioccolata calda, tè, panettoni, caldarroste e caramelle. All’imbrunire si accenderà il maestoso albero fatto a mano. Info: www.comune.chiusadipesio.cn.it





A Peveragno questa domenica alle 17.30 si accenderanno le luci natalizie che, fino all’Epifania, addobberanno strade e piazze del territorio. Alla cerimonia, accompagnata dalla musica, sarà presente Babbo Natale. Sarà una giornata di festa dedicata alle famiglie, fatta di intrattenimenti animazioni, suoni e danze, con la partecipazione delle majorettes Scarlet Stars in piazza Pietro Toselli. Babbo Natale parcheggerà la slitta davanti al municipio per una foto ricordo e per consegnare le letterine direttamente nella casetta allestita nel porticato del municipio. Sulla piazza saranno distribuite le caldarroste, vin brulè e cioccolata calda. I bambini potranno inoltre provare l’esperienza di una passeggiata accompagnata, sul dorso di un pony. Nella sala allestita in via Roma 39 è visitabile l’esposizione dei presepi.

Info: http://www.comune.peveragno.cn.it/accendiamo-il-natale





Mondovì, in occasione delle festività natalizie, illuminerà il suo patrimonio più prezioso con i palazzi di Piazza che diventeranno un presepe di luci che a migliaia illumineranno il cuore medioevale di Piazza ogni giorno, dal tramonto in poi. Piazza Maggiore si illuminerà tutte le sere, dalle ore 18 all’una con una costante proiezione sui palazzi storici intervallata, ogni mezz’ora (tra le 18 e le 22), da uno spettacolo mapping in grado di animare le facciate barocche. Questa domenica alle 15 si inizierà a correre verso il Natale grazie ad un evento ormai divenuto tradizionale: la quinta edizione della ‘Babbo Run’, camminata solidale con lo scopo di raccogliere fondi in favore della ‘Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro Onlus’. Aperta la pista di pattinaggio in piazza Cesare Battisti e la casetta di Babbo Natale in via Piandellavalle.

Info: www.facebook.com/LaFunicolareMondovi





Fino a venerdì 24 dicembre, il Filatoio di Caraglio ospiterà nelle sale espositive e nella Porta di Valle il “Temporary shop natalizio” con artigianato artistico e prodotti tipici del territorio.

Gli articoli esposti nello Spazio Creativo sono stati accuratamente selezionati per dare risalto all’eccellenza artigiana dei nostri luoghi. Oggi, domenica 5 dicembre, alle ore 16.30, il Filatoio ospiterà anche il Grande Concerto Natalizio dei cori “L’Escabòt” e “FeelArmonia Ensemble”.

“L’Escabòt” è formato da dieci cantori provenienti dalle valli Grana e Stura e propone un repertorio esclusivamente occitano formato da brani attinti dall’immenso filone della tradizione popolare cis- e transalpina, assieme a canti di nuova composizione. Ingresso libero e gratuito, con controllo del Green Pass. Info: www.filatoiocaraglio.it

In Valle Maira l’Associazione Culturale Escarton rinnova la tradizione con l’allestimento del presepio all’interno degli antichi forni di Borgata Camoglieres a Macra. Il presepio è visitabile a qualsiasi ora fino a domenica 30 gennaio. Info: www.escarton.it





A Canale prende inizio da oggi “You Christmas”, la serie di eventi in attesa

dei giorni della natività. Torneranno i mercatini: per le vie e le piazze del centro storico,

ogni domenica, a partire dal 4 dicembre e sino al 19 dicembre dalle 9 alle 19, per proporre a tutti prodotti tipici, idee per i doni natalizi, pezzi forti d'artigianato e molto altro ancora. Questa domenica ci sarà uno spazio per lo scambio di figurine “Calciatori Adrenalyn Panini” e dalle 15.30 in piazza Italia ci sarà l'arrivo del vero Babbo Natale con tanti doni per tutti i bambini in attesa del rito dell'accensione del grande albero di Natale proprio sull'ideale “salotto buono” del centro, di fronte al municipio. www.canaleonline.it





A Monteu Roero questa domenica è in programma l’evento “Un magico Natale al Castello del Roero: da San Nicolao a Santa Claus”. Il castello del paese aprirà le sue porte con visite guidate a cura dell’associazione culturale Bel Monteu, che si svolgeranno dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 17. Durante l’intera giornata, i componenti del gruppo Volontari per l’arte del paese, accompagneranno gratuitamente i visitatori alla chiesa di San Nicolao, alla chiesetta di San Sebastiano e alla confraternita di San Bernardino alla scoperta della figura di San Nicolao, patrono di Monteu, delle origini del Natale e della tradizione di Santa Claus. Inoltre, nella confraternita di San Bernardino l’esperienza di visita è arricchita dal sistema di narrazione automatizzata del progetto Chiese a porte aperte. Il ritrovo dei partecipanti alla giornata sarà in piazza Roma. Per partecipare occorre prenotare anche via e-mail all’indirizzo belmonteu@libero.it .

Info: www.facebook.com/Bel-Monteu





A Racconigi è fitto il programma degli eventi natalizi. Si inizia da oggi, domenica 5 dicembre, in Piazza Carlo Alberto con il Mercatino di Natale aperto tutto il giorno, che vedrà protagonisti artigianato, hobbismo, creatività, oggettistica natalizie, idee regalo.

Alle ore 14,30, in Piazza Vittorio Emanuele II, il Villaggio con Babbo Natale e gli Elfi. I bambini potranno affiggere il disegno del “loro” Natale nell'apposita cornice e fare la foto con Babbo Natale e gli Elfi. Durante l'evento sarà distribuita cioccolata calda, pandoro, panettone, the e simpatici omaggi. Info: www.comune.racconigi.cn.it





Fiere autunnali, enogastronomia e mercati





A Farigliano questa domenica è in programma la Fiera di San Nicolao e dei Puciu, sagra, dedicata alla nespola, uno dei più tipici frutti autunnali. Tra gli altri appuntamenti da non perdere: alle 11.15 verrà inaugurata la Fiera con la Banda Musicale dei Giovani di Farigliano, ci sarà la mostra dei trattori d’epoca, alle 12 verrà distribuita la minestra degli uomini (Minestrone di Trippe e Ceci cotto per tutta la notte). Nel pomeriggio si potranno degustare caldarroste e vin brulè e ci sarà il torneo dei birilli. Per tutta la giornata di domenica ci sarà il mercato tradizionale e di prodotti locali. Info e programma completo: www.comune.farigliano.cn.it





A Cherasco oggi, domenica 5 dicembre, si terrà l’edizione numero 117 del Mercato dell’Antiquariato e del collezionismo (in modalità natalizia) nel centro storico, chiuso al traffico per l’intera giornata. Saranno presenti un gran numero di bancarelle diffuse per le vie e le piccole piazze con pezzi d'antan di ogni tipo, dai mobili agli oggetti, dal vasellame agli attrezzi da lavoro, dai tessuti a libri, dischi, giocattoli, ceramiche, arredo e moda vintage e tanto altro. Un’occasione per trovare il pensiero da regalare a Natale. Verranno applicate tutte le norme attualmente vigenti in materia di contenimento del Covid-19. Si potrà anche visitare la mostra in palazzo Salmatoris sull’arte del Novecento nel manifesto. Info: www.comune.cherasco.cn.it





A Borgo San Dalmazzo è in corso la Fiera Fredda e oggi all’auditorium “Città di Borgo San Dalmazzo” andranno in scena alle 21 i Saber Systeme Ensemle. Oggi è anche in programma il mercato straordinario per tutto il giorno e nella mattinata si terrà il mercato nazionale delle chiocciole presso il piazzale dell’ex Bertello. Info: www.comune.borgosandalmazzo.cn.it





Ad Alba questo è l’ultimo fine settimana della Fiera Internazionale del Tartufo che si concluderà oggi alle 19.30. Il programma di questa ultima giornata sarà tutto quanto concentrato nel Cortile della Maddalena, dove apriranno per l’ultima volta Alba Qualità e il Mercato Mondiale del Tartufo. In Sala Fenoglio i fornelli luccicanti porteranno alla ribalta i coking show. Sempre in Sala Fenoglio ci saranno gli appuntamenti con “L’atelier della pasta”, l’analisi sensoriale del tartufo e i Wine tasting Experience. In città ci sarà il mercato della Terra Slow-food dalle 9 alle 20.

Scopri tutti gli eventi su: www.fieradeltartufo.org





Cuneo Neve lancia la promozione dedicata a tutti i visitatori della Fiera del Tartufo 2021: 2 skipass al prezzo di 1. Conserva il biglietto di ingresso alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba 2021 o la mail di prenotazione del biglietto acquistato, presentati alla cassa della stazione sciistica insieme a un accompagnatore e ritirate 2 skipass al prezzo di 1. Info: www.cuneoneve.it





In occasione della Fiera le cantine delle Langhe e del Roero aprono le loro porte. Piccole cantine per dimensione, ma grandi per storia e tradizione, accolgono appassionati e curiosi. L’enoturista può contare su diverse tipologie di visita, che vanno dalla semplice degustazione, sempre accompagnata da prodotti gastronomici locali, al pranzo in cantina. Non manca la possibilità di acquistare i vini direttamente dal produttore a prezzi molto convenienti. Scopri quelle che puoi visitare questa domenica su: www.langhe.net





Oggi, domenica 5 dicembre, a Santo Stefano Belbo è in programma la “Fèra di Cubiot”. L'inaugurazione è prevista alle 10.30 con la Filarmonica sanstefanese. Per tutto il giorno ci saranno negozi aperti, degustazioni enogastronomiche, bancarelle, la mostra di macchine agricole, distribuzione di polenta e caldarroste, live con Radio Valle Belbo e la musica folkloristica piemontese con i “Fora ‘d Tuva” con la partecipazione straordinaria di Paolo Tibaldi. Alle 17 nel centro storico impreziosito dalle luminarie natalizie, è prevista la distribuzione gratuita di zabaione al Moscato. Inoltre, girando tra le vie di Santo Stefano Belbo, sarà possibile incontrare la figura del Bacialè, personaggio della tradizione che grazie alle sue doti di mediatore amoroso tra i giovani del territorio sapeva guadagnarsi regali preziosi come foulard, cappotti e mance. Il Green pass è obbligatorio. Info: http://www.santostefanobelbo.it





Solidarietà





Fino a domenica 5 dicembre le tradizionali Stelle di Natale dell’Ail (Associazione italiana

contro leucemie, linfomi e mieloma) potranno essere acquistate nelle piazze della Granda. Insieme alle piantine rosse simbolo del Natale, l’Ail Cuneo sezione “Paolo Rubino” propone anche i

“Sogni di cioccolato”, le stelle di 350 grammi di cioccolato fondente e al latte con nocciole. Per entrambe le opzioni è prevista l’offerta base di 12 euro. Info: https://ail.cuneo.it





L’associazione Kairune odv, fondata dal missionario don Giovanni Cugnod, “Padre John”, ripropone la consueta lotteria di Natale per raccogliere i fondi necessari per la copertura delle spese annuali per il funzionamento della scuola “Don Cugnod Primary” di Kairune, in Kenya. Ogni biglietto ha un costo di un euro. Info: www.kairune.org

Musica e spettacoli





A Magliano Alfieri oggi, domenica 5 dicembre, la kermesse diretta dal maestro Massimo Macrì tornerà in auge presso la chiesa dei Battuti Rossi: alle 16, in sinergie tra giovani allievi e grandi maestri, con la partecipazione del pianista Francesco Zese. Ci sarà un concerto per violoncello e piano con armonie di Bach, Dall'Abaco, Saint-Saens, Elgar, Brahms e Rachimaninov, alternato a letture del “Gelindo”, la commedia della tradizione piemontese. Al termine, degustazione di vin brulé offerta dallo chef Stefano Paganini. Ingresso libero.

Info: www.facebook.com/comune.maglianoalfieri





Ad Alba si chiude la rassegna “Classica: i Concerti della domenica mattina”, organizzati dal

Alba Music Festival con la direzione artistica di Giuseppe Nova. Oggi, domenica 5 dicembre,

alle ore 11 è in programma il concerto dell’inossidabile Santo Albertini all’armonica a bocca, accompagnato da Edoardo Bruni al pianoforte. Il duo eseguirà musiche di de Sarasate, Schubert, Brahms, Morricone e Piazzolla. Il concerto si svolgerà domenica mattina nella Chiesa di San Giuseppe in piazzetta Giovanni Paolo II ad Alba. Info su www.allbamusicfestival.com





All’auditorium Merula a Roreto di Cherasco oggi, domenica 5 dicembre, è in programma la musica rock progressiva alle ore 16.30 con il concerto degli Ophicina La partecipazione al concerti è libera e gratuita, con mascherina e green-pass. Info: www.merula.com





A Beinette questo fine settimana tornano sul palco gli "Amici del teatro" con "Il sosia", commedia brillante in tre atti di Franco Roberto. Oltre ad oggi, domenica 5, alle 15, appuntamento anche martedì 7 dicembre alle 21. Un imprenditore è in grosse difficoltà economiche e quindi cerca un sostituto che prenda il suo posto e che, nonostante l'inesperienza, riuscirà a risolvere la situazione. Si ricorda che l’accesso è consentito solo alle persone in possesso di green pass e con mascherina. L’ingresso è a offerta libera, con prenotazione obbligatoria.

Info e modalità di prenotazione su: www.facebook.com/amicidelteatrobeinette





A Cuneo prosegue la rassegna "Incontri d'autore". Questa domenica appuntamento con "Novecento Barocco", con Giorgio Matteoli, flauto dolce, e Scipione Sangiovanni, pianoforte.

Il concerto si svolgerà nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti, e, al fine di evitare assembramenti, con biglietti online (sito www.promocuneo.it ). Appuntamento alle 16 nella Sala San Giovanni in via Roma n. 4. All’ingresso occorrerà esibire il Green pass e indossare la mascherina.





I “Salotti musicali” organizzati nel monastero della Stella in piazzetta Trinità a Saluzzo continuano questa domenica, 5 dicembre, alle 17, con il duo di chitarre classiche formato da Francesca Galvagno ed Emanuele Buono. Nel concerto “Stili ed epoche a confronto” i chitarristi si esibiranno percorrendo un viaggio musicale tra epoche diverse: da Bach, con la musica barocca del ‘700, ai compositori spagnoli dell’Ottocento ed inizio Novecento, dall’italiano Giuliani al contemporaneo autore polacco Gerard Drozd. Ingresso libero, Green pass obbligatorio. Prenotazioni obbligatorie sul sito: www.monasterodellastella.it

Questa domenica, 5 dicembre, alle ore 16 si apre la rassegna “Natale al Museo”, eventi musicali con l’associazione culturale Gli Invaghiti al Museo-Gipsoteca a Savigliano. Il primo appuntamento vede come protagonisti The Italian Accordion Bros (Roberto Caberlotto e Gilberto Meneghin), che presenteranno il concerto “Ieri e oggi attraverso un mantice – Da Johann Sebastian Bach ad Astor Piazzolla tra rigore, folklore e tango”. Ogni volta, al termine di ogni concerto e sempre ad ingresso gratuito, sarà possibile la visita guidata agli spazi museali fino ad esaurimento dei posti disponibili e previa prenotazione scrivendo a concerti@invaghiti.info. Info: www.invaghiti.info





Luca Mercalli sarà ospite a Cherasco questa domenica e interverrà a uno degli appuntamenti della rassegna “Cine Food - Il cinema che nutre”. Il celebre climatologo prenderà la parola alle ore 17 per un intervento dal titolo: “Crisi climatica ed ecologica”: non c'è più tempo!”. A seguire sarà proiettato “The human element” dell’americano Matthew Testa. Il film segue il fotografo James Balog, considerato tra le principali voci dell’ambientalismo mondiale, mentre documenta alcuni fenomeni emblematici, effetto dei crescenti cambiamenti climatici. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria. Info: www.comune.cherasco.cn.it





Appuntamenti vari





A Mondovì arriva "MondovìVola” con alcune giornate dedicate al mondo del volo e delle mongolfiere, simbolo della città. Nei giorni di questa domenica e il 19 dicembre saranno possibili su Piazzale Ellero voli vincolati, visite alla mostra "Macchine volanti” e al Balloon theater, tour guidati alla città e letture sceniche per bambini. Tutte le attività previste saranno accessibili solo su prenotazione e in piccoli gruppi sempre accompagnati. Per la partecipazione alle attività è richiesto il possesso di green pass. Info: https://www.eventbrite.it/o/mondovivola





Oggi, domenica 5 dicembre, dalle 14.30 alle 18.00, riprendono le aperture del Parco-Museo dell'Ingenio di Busca, gestito dall'associazione Ingenium. Nell'ex convento dei Cappuccini sarà possibile visitare il parco a bordo del trenino e curiosare tra miniature, merletti a tombolo e macchinari agricoli e industriali d'epoca. Il Parco Museo si trova in Viale Monsignore Ossola 1, presso l'ex convento dei Cappuccini di Busca, ed è aperto gratuitamente. Nel rispetto della normativa vigente, è richiesto l'uso della mascherina e l'esibizione del Green Pass. Info: www.ass-ingenium.com





A Entracque oggi, domenica 5 dicembre, riapre il Centro uomini e lupi. Le due sezioni del centro rimarranno aperte la domenica, mercoledì 8 dicembre e tutti i giorni da domenica 26 dicembre a

domenica 9 gennaio. Per l’ingresso è necessario essere in possesso del green pass.