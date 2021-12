A Cuneo il panettone della Croce rossa per l'acquisto di un nuovo mezzo

Il Natale può essere migliore con i panettoni solidali della Croce Rossa di Cuneo che l’associazione cuneese propone per l’acquisto di una vettura per il trasporto infermi.

Lidl Italia, azienda leader nel settore della grande distribuzione alimentare, collabora ormai da anni con la Croce rossa italiana con la fornitura dei panettoni della serie Deluxe oltre che essere stata spesso al fianco della CRI per numerose attività su tutto il territorio anche in quest'anno di piena emergenza Covid19.

“La CRI di Cuneo li propone dunque alla cittadinanza e alle aziende - spiega Gianni Valsania, presidente della CRI di Cuneo - come piacevole dono natalizio per i propri dipendenti, per il finanziamento dell'acquisto di un'autovettura per il trasporto infermi così da sopperire alle necessità della cittadinanza cuneese”.

Si tratta di panettoni classici da 1kg forniti con le shopper personalizzate bianche e rosse, contenenti dei pop up interni che si trasformano in una decorazione natalizia adatta anche ai più piccoli.

La Croce rossa allestirà uno stand in corso Dante a Cuneo i prossimi sabato e domenica 11 e 12 dicembre dove si potranno acquistare al prezzo di 10 euro. La donazione sarà utile per l’acquisto di una vettura per il trasporto infermi della quale la CRI cuneese necessita.

Durante le stesse giornate, si potrà anche effettuare screening sanitari gratuiti come tampone rapido Covid-19 (solo al pomeriggio) con rilascio del Green Pass, misurazione glicemia e pressione.

Clicca qui per accedere al link e preordinare subito il panettone solidale della CRI Cuneo.

Il Natale si avvicina. Essere uniti - oggi più che mai - lo renderà ancora più magico. Con il panettone solidale della Croce Rossa di Cuneo sarà il migliore di sempre.