Ecco come prenotare il merchandising del Cuneo Volley

La divisa ufficiale della serie A2 Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo ora può essere tuaì.

Fino al 20 dicembre le maglie gara (casa/trasferta) e altro merchandising Cuneo Volley sarà prenotabile nel nuovo spazio dedicato al Club cuneese da Il Podio Sport sul sito web www.ilpodiosport.it e già attivo fin da ora.

«All'interno della collaborazione con il Cuneo Volley, abbiamo intrapreso questa nuova iniziativa, dove per l'appunto abbiamo fornito uno spazio esclusivo al Club di pallavolo maschile della Città di Cuneo sul nostro sito, nel quale sarà possibile ordinare in esclusiva alcuni capi d'abbigliamento della prima squadra biancoblù. Siamo sicuri che tifosi e appassionati apprezzeranno la possibilità di prenotare comodamente da casa la divisa della serie A2 cuneese da tenere come ricordo o regalare all'amico sfegatato di pallavolo, piuttosto che la felpa o la tuta uguale ai propri campioni» - Fabrizio Giai, Il Podio Sport.

Inoltre, durante le partite dell’8 dicembre contro Siena e del 19 dicembre contro Porto Viro, all’ingresso del palazzetto, sarà possibile vedere e toccare con mano alcuni capi d’abbigliamento presenti sul sito e lo staff del Cuneo Volley sarà a vostra disposizione per assistervi nella prenotazione del vostro indumento preferito!

«Una grande opportunità quella offerta dal team “Il Podio Sport” per arrivare in modo più smart ai molti tifosi e appassionati che per loro o per altri desiderino acquistare la maglia gara, piuttosto che la tuta della squadra del cuore. Iniziativa che soddisferà le molte richieste arrivate proprio dagli spettatori presenti alle precedenti partite casalinghe» - Davide Bima, responsabile marketing del Cuneo Volley. Il link diretto al merchandising del Cuneo Volley -> https://ilpodiosport.it/categoria-prodotto/merchandising-cuneo-volley/