Volley A1F. Cuneo, 3 punti d'oro a Cremona: finisce 3-1 per le Gatte la sfida con Casalmaggiore

Tre punti d'oro per la Bosca San Bernardo Cuneo che espugna il campo di Cremona, primo successo in assoluto per le Gatte su Casalmaggiore. Missione compiuta, quindi, per Signorile e compagne che affrontano questo impegnativo e fondamentale mese di dicembre in chiave Coppa Italia nel migliore dei modi.

Cuneo ha vinto il primo set ai vantaggi (24-26), dopo essere stata sempre sotto ed aver recuperato molto bene sul finale.

Nel secondo parziale le cose si sono invertite: avanti Cuneo, è stata Casalmaggiore a recuperare lo svantaggio e chiudere al primo set ball, ancora una volta ai vantaggi (26-24).

Senza storia il terzo parziale, dove la Bosca San Bernardo ha praticamente dominato chiudendo 17-25

Il quarto set è stato il più avvincente, con le due squadre a stretto contatto di gomito dall'inizio alla fine. Primo break cuneese sul 15-17, pareggio di Casalmaggiore a 21, poi scatto sul rush finale di Signorile e compagne che chiudono al primo tentativo 23-25.