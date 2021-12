Volley A2/F: Capolavoro della Lpm Bam Mondovì! Le Pumine vincono a Talmassons per 1-3 e tornano in vetta

Una vittoria che può valere un campionato! La Lpm Bam Mondovì espugna il campo della Cda Talmassons per 1-3, spodestando dal primo posto la squadra friulana. Un successo sofferto, ma più che mai meritato per le ragazze di Solforati, brave, ciniche e fredde nei momenti importanti del match. Una vittoria di squadra, con una difesa a tratti insuperabile con una super Bisconti e una fase d'attacco incisiva soprattutto con Taborelli (20) e Hardeman (18).

Tra le grandi protagoniste, però, c'è la centrale Beatrice Molinaro, che ha chiuso l'incontro con ben 17 punti all'attivo. Grazie a questo risultato, la Lpm torna al comando della classifica in compagnia dell'Eurospin Pinerolo. In virtù di questo risultato, la squadra di Solforati accede direttamente ai quarti di finale di Coppa Italia.

PRIMO SET: Hardeman mette a segno il primo punto. La coppia arbitrale parte male vedendo out un pallone di Montani abbondantemente dentro. Doppio ace di Bovo e Talmassons avanti 5-3. Il servizio della centrale produce un break di quattro punti. Pumine imprecise in ricezione e padrone di casa che vanno a +5 sul 12-7. Con Molinaro in battuta la Lpm rialza la testa e conquista quattro punti di fila. Sul 12-11 il tecnico Barbieri chiama il primo time-out dell’incontro. Si rientra in campo e la Cda trova un altro break. Sul punteggio di 15-11 questa volta è coach Solforati a chiamare il time-out. Le friulane continuano a essere precise in attacco e la Cda si porta sul 20-15. Break di tre punti per le Pumine e sul 20-18 coach Barbieri si affida al time-out. La Lpm toglie gli artigli e con Molinaro al servizio capovolge la situazione. Dal 22-18 le ragazze di Solforati passano al 22-24. Al secondo tentativo Veronica Taborelli trova il pertugio giusto per chiudere il set sul 23-25 per una rimonta del Puma incredibile.

SECONDO SET: le padrone di casa ripartono con il piede giusto, conquistando i primi due punti. Doppio ace di Molinaro e Pumine avanti 2-3. Break della Cda, che dopo l’ace di Obossa si porta sul 7-3. Ottimo momento delle friulane, che aumentano il vantaggio. Sul 10-3 coach Solforati chiama il time-out. Si svegliano le Pumine e dopo l’ace di Taborelli si arriva sull’11-7. Time-out di coach Barbieri. Mossa che produce gli effetti sperati, visto che il Talmassons riprende a macinare punti portandosi sul 16-9. Ancora time-out per Solforati sul 18-10. Pumine meno precise, mentre le padrone di casa non sbagliano un colpo. Si arriva così sul 21-11. Le ragazze di Solforati rosicchiano due punti alle avversarie che serve solo a rendere meno pesante il distacco. Poco dopo, infatti, Laura Grigolo, con un pallonetto felpato, trova il punto che chiude il secondo set sul 25-16.

TERZO SET: si riprende con il primo tempo vincente di Beatrice Molinaro. Break delle friulane, che si portano sul 6-4. Per le Pumine, però, arriva rapidamente un contro-break per il 6-8. Sul punteggio di 7-10 arriva il time-out chiesto da Barbieri. Le ragazze di Solforati continuano a tenere alta la guardia e sul 10-15 coach Barbieri è costretto a chiamare il secondo time-out. La Cda recupera due lunghezze. Fast vincente di Montani ed Lpm nuovamente a +5. Padrone di casa che recuperano due punti e inducono coach Solforati a chiamare il time-out. Dopo l’attacco vincente di Populini la Lpm si porta sul 21-16. Sul 19-24 arrivano ben cinque set-point a disposizione delle Pumine. Al terzo tentativo Leah Hardeman mette a terra il punto del definitivo 21-25.

QUARTO SET: si riparte con Populini al servizio e per la Lpm arrivano i primi tre punti. Montani si fa rispettare a rete e le Pumine vanno sul 6-9. Le squadre tornano in parità sull’11-11 dopo che le Pumine erano state avanti di quattro lunghezze. Talmassons trova anche il punto del vantaggio e coach Solforati chiama il time-out. Si rientra in campo e Asia Cogliandro piazza un ace. Le Pumine reagiscono e dopo l’ace di Populini si portano sul 14-13. Time-out di coach Barbieri. Break della Cda, avanti 16-14. Dopo l’ace di Molinaro Lpm ancora avanti sul 16-18 e ancora time-out chiesto da Barbieri. Nessuna delle due squadre riesce a scappare e punteggio nuovamente in equilibrio sul 18-18. Arrivano due match-point per le Pumine sul 22-24. Al secondo tentativo è Leah Hardeman a chiudere i conti sul 23-25 per una vittoria straordinaria.