Volley A2/F: è il giorno della sfida tra “Titani”! La Lpm Bam Mondovì in casa della capolista Talmassons

E’ il giorno della “Super-sfida”! Nel pomeriggio di oggi (ore 17) la Lpm Bam Mondovì affronterà la difficilissima trasferta in casa della Cda Talmassons, attuale capolista del girone “B”. Un big-match che chiuderà il girone di andata della regular season e che quindi avrà delle conseguenze anche in chiave Coppa Italia.

Con Pinerolo impegnato in casa con il fanalino di coda Modica, la sfida in terra friulana si presenta come un autentico spareggio per accedere direttamente al tabellone dei quarti di finale del Trofeo iridato. Solo le prime due formazioni che chiuderanno il girone di andata al primo e secondo posto, infatti, beneficeranno dell’accesso diretto ai quarti di Coppa Italia, mentre le squadre posizionate dalla 3^ alla 6^ posizione dovranno affrontate nel prossimo week-end il turno preliminare degli ottavi.

In quest’ottica Talmassons e Mondovì sono consapevoli che solo la vittoria, anche conquistata al tie-break, potrà garantirgli di terminare tra i primi due posti in classifica. Ma nella testa delle due squadre in queste ore probabilmente si ragiona poco sui risvolti in chiave Coppa Italia. In palio, infatti, ci sono punti pesantissimi per il Campionato. In caso di vittoria piena la Cda di Barbieri volerebbe a +4 dalle Pumine, ponendo un discreto margine tra le due formazioni.

Di contro la Lpm affronterà il Talmassons con la voglia di dimostrare tutte le proprie qualità, cercando di tornare dal Friuli con un risultato positivo. Una sfida, dunque, che pur non essendo decisiva avrà un grosso peso per la classifica. Punto di forza della squadra di coach Barbieri è senza dubbio la talentuosa Josephine Obossa, al momento l’opposto con il miglior rendimento in serie A2. Ma Talmassons non è solo Obossa.

La squadra friulana ha qualità in tutti i reparti, come nell’asse laterale formato da Silvia Conceicao e Laura Grigolo. Tante insidie anche nel reparto centrale con Laura Bovo e Asia Cogliandro. La cabina di regia è affidata a Cecilia Nicolini, mentre il ruolo di libero è ricoperto da Marianna Maggipinto. Le due squadre fino a questo momento hanno avuto un cammino piuttosto simile, con 9 vittorie e una sola sconfitta casalinga, che entrambe hanno subito ad opera del Pinerolo.

In A2 non ci sono precedenti tra le due formazioni. Il match sarà diretto da Denis Serafin (Motta di Livenza - Treviso) e Andrea Clemente (Parma). Diretta free sul canale Youtube di Volleyball World. Al Palazzetto dello sport di Lignano Sabbiadoro il fischio d’inizio è fissato per questo pomeriggio alle ore 17.