Volley A2/F: Talmassons-Lpm Bam Mondovì 1-3, coach Solforati: “Messa in campo la mentalità giusta”

La Lpm Bam Mondovì spodesta dal trono la Cda Talmassons e grazie a una straordinaria vittoria per 3-1 torna in testa alla classifica, seppur in compagnia dell’Eurospin Ford Sara Pinerolo. Comprensibilmente soddisfatto il tecnico Matteo “Bibo Solforati”, che ai nostri microfoni ha commentato il match:

“E’ stata una partita particolarmente tosta e meno bella rispetto ad altre” – ha spiegato il Tecnico del Puma – “In campo si percepiva la tensione per l’importanza del match e questo ha fatto si che si commettessero molti errori da una parte e dall’altra. La battuta ha avuto un ruolo importante ed entrambe le ricezioni hanno sofferto, finendo per rendere il gioco meno spumeggiante.”

Eppure l’approccio al match non era sembrato dei migliori, vero? “Nonostante la tensione iniziale la squadra ha saputo rimettere il primo set sui binari giusti, realizzando un’altra grande rimonta. Non era assolutamente facile riuscire a recuperare tanti punti a una squadra forte come Talmassons. Nel secondo set abbiamo accusato un calo, ma poi nel terzo e quarto set le ragazze sono state brave a mantenere sempre i nervi saldi. Oggi la squadra ha dimostrato una importante crescita dal punto di vista della mentalità. Un fattore che probabilmente è più importante rispetto il solo aspetto della prestazione”.

Quanto è preziosa questa vittoria? “Alla vigilia avevo detto che questa non era una gara decisiva, e anche questa sera continuo a pensarlo. Questa vittoria ci consente di acquisire maggiore consapevolezza e fiducia nei propri mezzi. Inoltre ci permette di riposare qualche giorno in più, visto che abbiamo ottenuto la qualificazione diretta ai quarti di finale di Coppa Italia”.

Una vittoria di un gruppo con individualità importanti? “Oggi abbiamo assistito a una prestazione importante di Taborelli in attacco e in battuta.” – spiega Solforati – “Lei e Hardeman in diverse circostanze ci hanno aiutato a togliere le cosiddette castagne dal fuoco. Tutte le ragazze sono state brave nella fase difensiva e anche a muro. Permettetemi, però, di ringraziare i tifosi che oggi erano presenti al palazzetto per incitarci. Hanno macinato tanti chilometri per esserci vicino in una gara così delicata. Questa vittoria è anche la loro”.