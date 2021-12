Volley A2M. Cuneo, che tonfo a Reggio Emilia! BAM Acqua San Bernardo strapazzata 3-1 dalla Conad

Brutta ed inaspettata sconfitta della BAM Acqua San Bernardo Cuneo sul campo di Reggio Emilia. La formazione allenata da Roberto Serniotti è stata sonoramente surclassata per 3-1 dagli emiliani della Conad, che ha messo a nudo tutte le attuali fragilità dei cuneesi.

Botto e compagni, infatti, hanno retto l'impatto del gioco per poco meno di un set, quando si sono inceppati sulla rotazione di P1 avanti 15-19: sotto i colpi al servizio di Riccardo Mian (3 aces totali per lui, 10 quelli di Reggio Emilia contro i soli 2 di Cuneo) hanno subìto un parziale di 7-0 che ha portato la Conad avanti 22-19. Un altro misero punticino per Cuneo, poi a chiudere è stato un fallo in palleggio di Pedron, in forte difficoltà (20-25).

Una fiammata nel secondo set ha permesso alla BAM Acqua San Bernardo di pareggiare i conti (19-25), ma per Cuneo la partita è finita lì: senza storia i restanti due set, chiusi dalla Conad 25-16 e 25-19.

Impietosi i numeri: 13-6 per Reggio Emilia il conto a muro, 67% la ricezione emilana contro il 49% di quella piemontese. Che ha davvero faticato tanto. Troppo.

Per la Serniotti band appena due giorni per resettare tutto: mercoledì 8 dicembre al palasport arriva infatti Siena, altra squadra in forte difficoltà che vorrà scrollarsi di dosso le tante incertezze che stanno caratterizzando una formazione potenzialmente forte, ma che finora ha raccolto pochissimo.

Come la Cuneo degli ultimi tempi.