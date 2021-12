Volley A2/M: il Vbc Synergy Mondovì cede al tie-break contro Cantù

Il Vbc Synergy Mondovì lotta con tutte le proprie forze, ma alla fine deve cedere al tie-break contro una delle rivali storiche come la Libertas Cantù. La squadra di coach Francesco Denora ha giocato con grande grinta e determinazione, giocando praticamente alla pari contro una formazione tecnicamente più quotata come quella di coach Battocchio.

Padroni di casa incisivi con il solito Arinze Kelvin (27), ma anche con un ritrovato Boscaini (17). Nel Cantù, invece, ottima prestazione di Matheus Motzo, autore di 32 punti. Vbc, dunque, che esce sconfitto al tie-break, ma che torna a muovere la classifica.

PRIMO SET: Arinze Kelvin rompe il ghiaccio conquistando il primo punto dell’incontro. La formazione ospite conquista il primo break portandosi sul 4-6. I Galletti rispondono con grinta e ritornano avanti sul 9-8. Attacco vincente di Catena e Vbc sull’11-9. Con i padroni di casa avanti 13-10 coach Battocchio chiama il primo time-out del match. Lombardi fallosi in battuta e Vbc che ne approfitta per portarsi sul 18-14. Cantù recupera due lunghezze sul 19-17. Time-out chiesto da coach Denora, quando il tabellone indica il punteggio di 20-19. Si rientra in campo e la formazione ospite ottiene il punto della parità. Sul 23-22 arriva il time-out di coach Battocchio. Nuova parità sul 23-23. Arriva un set-point per il Vbc. L’occasione è ghiotta e Boscaini non se lascia scappare trovando un muro che vale il punto del definitivo del 25-23.

SECONDO SET: la formazione ospite riparte di slancio conquistando i primi tre punti. I Galletti accusano un calo e Cantù ne approfitta per prendere il largo. Sul 2-7 coach Denora chiama il time-out. I padroni di casa tentano di accorciare le distanze, ma la squadra lombarda resta saldamente avanti sul 6-12. Break monregalese e sul 9-12 coach Battocchio preferisce chiamare il time-out. Ace di Sette e punteggio sul 12-16. Dopo l’errore al servizio di Hanzic il distacco tra le due formazioni è di una sola lunghezza sul 18-19. Denora chiama il time-out sul 19-22. I Galletti non mollano e sul 22-23 questa volta è coach Battocchio a chiamare il time-out. Si rientra in campo a Cantù mette a segno un break che chiude il set sul 22-25.

TERZO SET: Buona partenza del Vbc, che vuole rimettersi velocemente in corsa. Galletti avanti 8-7. I Biancoblù continuano a essere sul pezzo, portandosi a + 4 sul 16-12. Sul 17-12 coach Battocchio chiama il time-out. La squadra di Denora continua a tenere alta la guardia, arrivando così sul 21-16. La formazione ospite recupera tre lunghezze. Time-out chiesto da Denora sul 21-19. I Galletti dilapidano tutto il vantaggio. Si torna così in parità. Entra in campo Filippo Camperi. Set-point per il Vbc. Stefano Catena alza il muro e come nel primo set la squadra monregalese conquista il parziale per 25-23.

QUARTO SET: Cantù si porta avanti sul 2-5. Contro-break per i padroni di casa che rimettono in equilibrio il punteggio sul 5-5. Time-out di coach Denora sull’11-15. Ospiti che provano la fuga definitiva e si portano sul 15-22. Sul punteggio di 20-24 arriva un time-out di coach Battocchio. Cantù trova il punto del 20-25, che porta il match al tie-break.

TIE BREAK: la Libertas parte forte e va a condurre per 1-4. Tanti errori in battuta, complice anche una buona dose di stanchezza. Dopo il muro di Riccardo Mazzon si arriva sul 4-6. Si va al cambio campo sul punteggio di 6-8. Time-out di coach Denora sul 7-10. Quattro match-point per gli ospiti sul 10-14. Arinze Kelvin allunga il match mettendo a segno due punti, ma al terzo tentativo arriva il punto del definitivo 12-15.

VBC SYNERGY MONDOVI’: Meschiari, Raffa, Arinze Nwachukwu, Fenoglio, Lusetti, Boscaini, Catena, Gecchele, Camperi, Ceban, Mazzon, Cianciotta. Allenatore: Francesco Denora; 2° All. Stefano Mesturini

POOL LIBERTAS CANTU’: Copelli, Coscione, Monguzzi, Butti, Motzo, Bortolini, Sette, Mazza, Hanzic, Rota, Salvador, Pietroni, Princi, Trovo. Allenatore Matteo Battocchio; 2° All. Alessio Zingoni

ARBITRI: 1° Matteo Talento; 2° Ilaria Tersigni