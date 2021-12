Volley maschile A2 - Cuneo, tutto pronto per la prima al PalaBursi

Sono in quei di Reggio Emilia capitan Botto e compagni che stasera, alle ore 18, scenderanno per la prima volta sul campo del Pala Bursi; il Volley Tricolore ha infatti cambiato il suo campo di gioco casalingo, che fino allo scorso anno era il Pala Bigi.

Tuttavia, la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo, ospite del Conad Reggio Emilia, avrà un cospicuo numero di supporters sugli spalti, data la breve distanza, ma soprattutto perché tra le fila biancoblù, il centrale Nicholas Sighinolfi torna a giocare nella sua regione, dove amici e parenti attendono di poterlo riveder giocare dal vivo seduti in tribuna.

L'ufficio stampa di Cuneo Volley ha chiesto proprio al giocatore modenese che partita li attende stasera e che effetto gli fa tornare in campo di fronte ai propri affetti: «Giocheremo una partita difficile, in un palazzetto nuovo per noi, contro una squadra di cui non sappiamo ancora precisamente la formazione, perciò potrebbe aggiungersi qualche insidia aggiuntiva. Sarà molto bello giocare vicino a casa e poter ritrovare gran parte della mia famiglia sugli spalti, cosa che non succedeva da due stagioni e questo mi darà sicuramente la carica per mettere in campo la miglior prestazione possibile».

La partita sarà trasmessa in diretta YouTube sul canale Volleyball Word -> https://youtu.be/AVVDW8d6f7k

