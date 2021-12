Volley maschile: weekend intenso per il settore giovanile Bam Mercatò Cuneo

Dopo la vittoria per 3-0 dell’Under 19 in terra monregalese nell’anticipo di mercoledì 1° dicembre, il settore giovanile Bam Mercatò Cuneo si prepara ad un’altra giornata di campionati.

Un fine settimana caratterizzato dalle trasferte a partire dalla Serie C regionale che andrà in quei di Racconigi, fino ad arrivare alle categorie under sparse per la provincia. Le uniche compagini che giocherannno al PalaITIS saranno l’Under 15 Bianca di coach Frison, che sabato 4 alle ore 15.30 ospiterà il Mercatò Alba e l’Under 17 Bianca allenata da Tavella e Chiri che invece scenderà in campo domenica mattina alle ore 10.30 con il Volley Savigliano.

IL PROGRAMMA

SAB 04 • ore 15.15

Savigliano vs Cuneo Rossa -> Savigliano

SAB 04 • ore 15.30

Cuneo Bianca vs Alba -> Pala ITISSAB 04

• ore 18.30

Gooldracconigi VS Bam Mercatò Cuneo -> Racconigi

DOM 05 • ore 10.30

Villanova/vbc Mondovì VS Cuneo Verde -> Villanova Mondovì

Le partite sono finalmente a porte aperte, ma a capienza limitata, pertanto tutte le partite casalinghe del settore giovanile cuneese, disputate al Pala ITIS, continueranno ad essere trasmesse in diretta sul canale YouTube “CUNEO VOLLEY TV” -> www.youtube.com/c/CuneoVolleyTV per dare la possibilità a tutti coloro che non potranno essere presenti in palestra, di poter vedere i nostri giovani atleti giocare.